"Cơn địa chấn" Thai League: Chủ tịch CLB kỳ vọng HLV Park Hang-seo "sửa DNA" cho Kanchanabur

Quyết định dấn thân vào thử thách mới tại giải Hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2) của HLV Park Hang-seo đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực. Ban lãnh đạo CLB Kanchanaburi Power FC không giấu diếm tham vọng mượn bàn tay thép của chiến lược gia người Hàn Quốc để thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, thay đổi tận gốc rễ lối chơi và tư duy của đội bóng - điều mà họ gọi là "sửa lại DNA".

Chủ tịch Prawat Kithammakunnit của Kanchanaburi FC (giữa) cùng vợ chồng HLV Park Hang-seo (Ảnh: Prawat Kithammakunnit)

Tôi nghĩ CLB cần quay lại những điều cơ bản. Chúng tôi muốn Park Hang-seo sửa lại DNA cho CLB, gồm công tác huấn luyện, thể lực, kỷ luật cầu thủ, hệ thống tuyển trạch và cấu trúc dài hạn", Chủ tịch Prawat Kithammakunnit cho biết.

Nhìn lại mùa giải đã qua, Chủ tịch CLB Kanchanaburi FC, ông Prawat Kittammakunnit, thẳng thắn thừa nhận đội bóng đã vận hành không tốt do cấu trúc lỏng lẻo và nền tảng thể lực của các cầu thủ chưa đạt yêu cầu. Chính vì vậy, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo cùng đội ngũ trợ lý đồng hương được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới. Ban lãnh đạo đội bóng đặt niềm tin tuyệt đối vào triết lý "Back to Basics" (Trở lại với những điều cơ bản), tập trung nâng cao cường độ tập luyện và thiết lập kỷ luật nghiêm ngặt. Mục tiêu không chỉ là cải thiện thành tích trước mắt, mà là xây dựng một hệ thống bền vững, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để CLB có thể tự vận hành ổn định trong tương lai.

Ông Park và con gái chủ tịch đội bóng (Ảnh: Prawat Kithammakunnit)

Về phần mình, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra vô cùng hào hứng và không ngần ngại đối diện với áp lực. Chia sẻ với truyền thông, HLV Park Hang-seo thẳng thắn thừa nhận Thái Lan là một thị trường bóng đá vô cùng khốc liệt. Thực tế lịch sử đã chứng minh, từ trước đến nay chưa có một huấn luyện viên người Hàn Quốc nào thực sự gặt hái được thành công trọn vẹn tại xứ sở Chùa Vàng. Tuy nhiên, thay vì e ngại, chính "lời nguyền" chưa có lời giải này lại trở thành động lực lớn nhất thôi thúc ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng ở giải Hạng Nhất. Ông quyết tâm chứng minh năng lực của bản thân, đồng thời khát khao định hình lại tư duy chơi bóng tại đây.

Sự tái xuất của thầy Park trên băng ghế huấn luyện không chỉ là bước ngoặt lịch sử đối với cá nhân Kanchanaburi Power FC. Tờ Siam Sport cùng giới chuyên môn nhận định, việc một chiến lược gia đẳng cấp quốc tế chấp nhận thử thách ở Thai League 2 là một "cơn địa chấn" thực sự. Nó được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, tư duy làm bóng đá chuyên nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh toàn diện của bóng đá Thái Lan trong thời gian tới.

CLB Kanchanaburi thành lập năm 2017, thuộc tỉnh Kanchanaburi nằm cách thủ đô Bangkok 130 km về phía Tây Bắc Thái Lan. Sau đó, họ vô địch Thai League 3 khu vực miền Tây mùa 2022-2023, đứng thứ tư Thai League 2 mùa 2024-2025 rồi giành quyền thăng hạng lên Thai League 1 sau hai trận play-off. Tuy nhiên, đội xuống hạng chỉ sau một mùa, khi đứng cuối trong 16 đội, với 4 trận thắng, 11 hòa và 15 thua.