"Cơn địa chấn" làm tuyển Việt Nam nếm trái đắng ở Mỹ Đình & bước ngoặt vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á

Ít ai nghĩ tuyển Việt Nam lại thua theo cách như vậy trước đối thủ bị coi là đội “lót đường”. Càng khó tin hơn khi đội bóng đó được dẫn dắt bởi một HLV non kinh nghiệm, chỉ mới… 32 tuổi.

THẤT BẠI ĐAU ĐỚN CỦA ÔNG CALISTO TRƯỚC MỘT HLV MỚI 32 TUỔI

“Tôi không phàn nàn về các học trò của mình, người có lỗi là tôi. Về các thông số trận đấu, chúng ta đều hơn hẳn đối thủ. Tuyển Việt Nam chiếm 70-80% lượng cầm bóng. Tôi không đồng tình với cách đá của Philippines. Nếu họ vô địch với lối đá này, bóng đá Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng về chất lượng”, HLV Calisto bực dọc nói trong phòng họp báo.

Không khó chịu sao được khi ngay trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam lại phải nhận thất bại ngỡ ngàng 0-2 trước Philippines - đội bóng vốn luôn bị xếp vào nhóm “lót đường” ở những kỳ AFF Cup trước.

HLV Calisto không giữ được bình tĩnh sau trận thua sốc của tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Calisto chỉ trích đối phương không chơi bóng, phòng ngự tiêu cực và dựng “xe bus hai tầng” trước khung thành trong suốt cả trận. Sau trận đấu, ông cũng từ chối bắt tay HLV tuyển Philippines vì cho rằng đối phương đã có lời lẽ xúc phạm học trò của mình.

Nhưng ở chiều ngược lại, HLV Simon McMenemy có quyền để tự hào với những gì mình làm được. Ở kỳ AFF Cup 2010 đó, tuyển Philippines không chỉ gây sốc cho Việt Nam, mà còn góp phần khiến một đội bóng lớn khác là Singapore bị loại ngay sau vòng bảng. Và đây cũng chính là tiền đề để tạo ra sự thay đổi lớn lao cục diện những kỳ AFF Cup sau đó.

Philippines gây sốc khi lần đầu vượt qua vòng bảng AFF Cup.

Với HLV Simon McMenemy, có lẽ việc được mời dẫn dắt đội tuyển Philippines dự AFF Cup 2010 chỉ sau 2 cuộc phỏng vấn qua điện thoại vẫn là một trong những điều khó tin nhất trong sự nghiệp của mình.

Giải nghệ ở tuổi 32 (cầu thủ nghiệp dư) và đang dẫn dắn một đội bóng làng nhàng ở giải hạng 3 nước Anh, McMenemy tình cờ nghe được từ Phil Greatwich - người bạn mới nhập tịch Philippines - nói về việc đội bóng ở Đông Nam Á đang tìm kiếm một HLV trưởng. Vị chiến lược gia này liền thử nộp hồ sơ và không ngờ mình lại được lựa chọn nhanh đến vậy.

“Mọi việc diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ có vài tuần để chuẩn bị trước khi bắt tay vào một công việc hoàn toàn mới. Ở tuổi 32, việc được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia có vẻ như là quá sức”, HLV Simon McMenemy nhớ lại.

Chỉ có vài tuần tập huấn tại Đài Bắc Trung Hoa để chuẩn bị cho AFF Cup 2010, có lẽ những người mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ rằng tuyển Philippines với thành phần gồm rất nhiều cầu thủ nhập tịch, chưa có nhiều thời gian thi đấu với nhau lại có thể khiến cả Đông Nam Á phải ngờ ngàng.

HLV Simon McMenemy cùng dàn cầu thủ nhập tịch Philippines tạo nên bất ngờ lớn. (Ảnh: Getty)

2 LẦN MỸ ĐÌNH “RUNG CHUYỂN”

Ngày 2/12/2010, HLV Simon McMenemy bước vào trận đấu đầu tiên tại AFF Cup và đối thủ của tuyển Philippines là Singapore. Ai cũng nghĩ đội bóng từng 3 lần vô địch Đông Nam Á như Singapore sẽ dễ dàng “làm gỏi” đối thủ. Nhưng những gì diễn ra tại Mỹ Đình lại không phải vậy.

Phải rất vất vả, Singapore mới có được bàn mở tỉ số do công của Duric ở phút 65. Tưởng như cách biệt mong manh này sẽ được bảo toàn đến hết trận thì đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Philippines có pha lên bóng cực hay bên cánh trái, tạo điều kiện để Greatwich dứt điểm cận thành tung lưới đối thủ, ấn định tỉ số hòa 1-1.

Cả sân Mỹ Đình rộn lên những tràng vỗ tay tán thưởng. CĐV Việt Nam phấn khích ra mặt khi thấy Singapore mất điểm ở phút cuối. Nhưng tất cả không thể ngờ rằng, 3 ngày sau đó, đến lượt đội tuyển Việt Nam cũng phải nếm trái đắng vì đối thủ này. Thậm chí, thầy trò HLV Calisto còn không thể giành nổi dù chỉ 1 điểm.

Tuyển Philippines thắng đương kim vô địch giải là Việt Nam, cầm hòa đội 3 lần vô địch là Singapore. (Ảnh: Getty)

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai với khí thế hừng hực sau khi đã hạ Myanmar 7-1 ở ngày ra quân. Dù Philippines đã khiến Singapore phải chia điểm nhưng đội bóng này vẫn bị đánh giá khó có cơ hội gây bất ngờ trước Việt Nam.

Và quả thực ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thành Lương và đồng đội đã khiến khung thành đối phương chao đảo với những đợt bắn phá liên tục. Thế nhưng đúng vào lúc đang mải mê tấn công, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận đòn hồi mã thương đầy nghiệt ngã.

Phút 38, từ pha treo bóng tưởng như không mấy nguy hiểm, Greatwich bay người đánh đầu lái bóng vô cùng hiểm hóc, hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn để mở tỉ số. Trong tình huống này, hàng thủ Việt Nam đã chơi không tốt khi để cho đối phương thoải mái di chuyển và dứt điểm trong tư thế không bị ai theo kèm.

Bóng đá Philippines lột xác nhờ dàn cầu thủ con lai. (Ảnh: Getty)

Bàn thua làm cả sân Mỹ Đình sững sờ, còn đội tuyển Việt Nam dường như bị tâm lý. Những đường lên bóng sau đó của đội trở nên nóng vội và thiếu đi sự chính xác. Để rồi tới phút 79, Philippines kết liễu trận đấu bằng một đòn đánh sắc lẹm.

Cướp được bóng từ giữa sân sau đường chuyền hỏng của đội chủ nhà, các cầu thủ Philippines tổ chức phản công cực nhanh. Thủ môn Dương Hồng Sơn chỉ có thể cản phá được cú sút đầu tiên của Phil Younghusband, còn đến pha phối hợp và dứt điểm tiếp theo của đối thủ, lưới đội tuyển Việt Nam đã rung lên lần thứ hai.

Nhìn cái cách các tuyển thủ Philippines bình tĩnh ban bật, rồi xử lý vặn sườn hậu vệ tuyển Việt Nam, không ai nghĩ đây lại là trận đấu giữa một đội “lót đường” và đương kim vô địch giải đấu.

Giành chiến thắng 2-0 chung cuộc, tuyển Philippines đẩy Việt Nam vào cảnh phải quyết đấu với Singapore ở lượt cuối, trong khi thầy trò HLV Simon McMenemy chỉ cần hòa Myanmar là có vé đi tiếp.

Philippines hòa Myanmar 0-0 ở lượt cuối. (Ảnh: Getty)

GIẢI ĐẤU THAY ĐỔI CỤC DIỆN AFF CUP

Kết thúc kỳ AFF Cup năm đó, Philippines dừng bước ở bán kết trước Indonesia. Có một chi tiết khá thú vị là ngay cả Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) cũng bị bất ngờ với kết quả của đội nhà.

Việc đội quân của Simon McMenemy giành quyền đi tiếp nằm ngoài dự tính, dẫn đến chuyện PFF không kịp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức trận bán kết trên sân nhà. Tất cả sân vận động tại Philippines đều không đạt được tiêu chí mà ban tổ chức AFF Cup đề ra, và cuối cùng cả hai lượt đấu đã diễn ra tại Indonesia.

Tuy không thể tạo thêm bất ngờ nhưng người hâm mộ Philippines hoàn toàn có quyền tự hào khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này vượt qua được vòng đấu bảng AFF Cup.

Philippines thua 2 trận bán kết trước Indonesia cùng với tỉ số 0-1.

Chính sách nhập tịch và kêu gọi các cầu thủ có gốc gác Philippines về khoác áo ĐTQG đã giúp bóng đá nước này có những bước tiến thần tốc. Từ vị trí của một đội chiếu dưới, Philippines vươn lên trở thành đối thủ xứng tầm để cạnh tranh tấm vé vào bán kết với những đội bóng lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Sau AFF Cup 2010, đội tuyển Philippines tiếp tục có thêm 4 lần nữa vượt qua vòng bảng. Ở đó, Việt Nam (2012), Singapore (2018) và đặc biệt là Indonesia (2014, 2018, 2024) đều đã phải nếm trải trái đắng khi cùng bảng với Philippines.

Dù chưa một lần giành quyền vào chơi trận chung kết, nhưng đội bóng này đã thực sự khiến cục diện bóng đá Đông Nam Á trở nên hấp dẫn hơn. Và chắc chắn ở AFF Cup 2026 tới đây, Philippines sẽ tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp tại bảng B, nơi có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Lào.