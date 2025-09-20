Con cưng một thời của bầu Đức tỏa sáng, vẫn phải ôm đầu tiếc nuối ở phút cuối

Trận đấu diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/9 giữa Trường Tươi Đồng Nai và CLB TP.HCM tại vòng 1 V.League 2 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Trong hiệp một, cả hai đội đá rất quyết liệt nhưng chưa thể ghi bàn, với Trường Tươi Đồng Nai chủ động ép sân ngay từ đầu. Pha đá phạt nguy hiểm của Minh Vương ở phút thứ 7 đã đặt thủ môn TP.HCM vào thử thách. Tuy nhiên, đội khách cũng nỗ lực phản kháng với cú sút xa của Ngọc Đức ở phút 13, thử thách khả năng phản xạ nhanh chóng của thủ môn Hữu Nghĩa.

Bước sang hiệp hai, sự kịch tính gia tăng khi Trường Tươi Đồng Nai có bàn mở tỷ số ở phút 54. Từ quả đá phạt góc do Minh Vương thực hiện, Tự Nhân băng vào đánh đầu chính xác vào lưới, khiến các CĐV chủ nhà phấn khích. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, TP.HCM đã gỡ hòa thành công nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Lâm Thuận.

Không dừng lại ở đó, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh tấn công, và đến phút 76, Minh Vương với đường chuyền thông minh từ Alex Sandro đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng thật bất ngờ, trong phút cuối cùng của trận đấu, Chu Văn Kiên đã có cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn gỡ hòa cho TP.HCM, mang về một điểm quý giá.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2, phản ánh đúng thế trận căng thẳng và cân bằng giữa hai đội. Đây là một kết quả có thể khiến cả hai đội suy nghĩ về việc cải thiện phong độ trong những vòng đấu tiếp theo.

Bức tranh tổng thể của trận đấu không chỉ ghi dấu ấn bằng những bàn thắng, mà còn là những khoảnh khắc quyết liệt, thể hiện tinh thần quyết tâm của các cầu thủ nhằm mang lại phục vụ tốt nhất cho khán giả cả nước.

Cũng ở khung 18h00 hôm nay, có 2 cặp trận vòng 4 V.League giữa Thanh Hóa vs Hải Phòng và PVF-CAND vs Đà Nẵng. Cả hai trận đấu này đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Trong hiệp một, Thanh Hoá gặp bất lợi lớn khi trung vệ Quế Ngọc Hải gặp chấn thương và phải rời sân ngay ở phút thứ 5. Nhanh chóng, hàng thủ của đội chủ nhà lộ rõ khoảng trống, dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút 27 khi Antonio, cựu cầu thủ của Thanh Hoá, sút chìm mở tỷ số cho Hải Phòng. Chưa dừng lại ở đó, phút 42, Mạnh Dũng có pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, Thanh Hoá đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Phút 51, hậu vệ Lê Văn Thuận từ đường căng ngang của Ngọc Mỹ đã ghi bàn rút ngắn tỷ số. Sau đó, với áp lực mạnh mẽ, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa ở phút 77. Từ quả phạt góc do Lê Văn Thuận thực hiện, trung vệ Mbodji bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Trong những phút cuối, Thanh Hoá tiếp tục dồn ép Hải Phòng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Kết quả hòa 2-2 đã phản ánh rõ ràng thế trận, với Hải Phòng tận dụng cơ hội tốt nhưng Thanh Hoá cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường, giành lại một điểm quý giá, tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng trong khi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Ở trận còn lại, ngay những phút đầu, hai đội đã nhanh chóng thể hiện quyết tâm với lối chơi tấn công mãnh liệt, không cần thời gian thăm dò. PVF-CAND, dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, có nhiều cú dứt điểm hơn và chủ động áp đảo về mặt thế trận. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng không chịu thua khi có những pha tấn công nguy hiểm.

Phút 30, đội khách Đà Nẵng bất ngờ vươn lên dẫn trước khi Phi Hoàng tạt bóng khó chịu và Văn Long có cú vô lê chính xác, hạ gục thủ môn Minh Long. Đến phút 37, cựu tuyển thủ U.23 Thái Bá Đạt từ đường chuyền của Anh Quân đã có cú sút tuyệt đẹp, quân bình tỷ số 1-1 cho PVF-CAND.

Cuộc rượt đuổi không dừng lại ở đó. Tới phút 45+2, Văn Long lại là người kiến tạo cho David Henen ghi bàn, giúp Đà Nẵng tạm dẫn lại 2-1 trước khi kết thúc hiệp một.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao. Với sự điều chỉnh kịp thời từ HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND đã lấy lại thế chủ động và dồn ép Đà Nẵng vào thế phòng ngự. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, phút 67, lão tướng Samson vào sân, đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho PVF-CAND.

Trong những phút cuối, dù tạo ra nhiều pha tấn công nhưng cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu, với PVF-CAND tạm thời xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi Đà Nẵng vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.