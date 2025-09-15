Con cưng một thời của bầu Đức nhận đánh giá "trên trời", khuấy đảo giải đấu Việt Nam

Tại Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Becamex TP.HCM trong vòng loại diễn ra tối ngày 14/9. Chiến thắng này không chỉ giúp Trường Tươi Đồng Nai giành vé đi tiếp mà còn thắp sáng niềm tin cho các cầu thủ trẻ trong cuộc chiến đầy thách thức phía trước.

HLV Nguyễn Việt Thắng, người lãnh đạo đội bóng, đã không giấu được niềm vui. Ông đặc biệt khen ngợi tiền vệ Trần Minh Vương, người mới gia nhập đội và đã ngay lập tức tỏa sáng với một pha đá phạt tuyệt đẹp. "Điểm 10 cho cậu ấy là không đủ, nói đơn giản như vậy là đủ hiểu," HLV Việt Thắng chia sẻ sau trận đấu.

Minh Vương sớm tỏa sáng trong màu áo CLB mới.

Một câu hỏi lớn được đặt ra trong bối cảnh này là sự vắng mặt của tiền đạo nổi tiếng Công Phượng. Theo HLV Việt Thắng, Công Phượng gặp chấn thương nhẹ và ông quyết định giữ an toàn cho cầu thủ này. Câu lạc bộ sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để xem xét khả năng ra sân của Công Phượng trong vòng 1 của giải Hạng Nhất sắp tới.

Đáng chú ý, trước khi gia nhập Bình Phước, HLV Việt Thắng đã lập nên một kỷ lục ấn tượng khi dẫn dắt CLB Ninh Bình giành chức vô địch hạng Nhất mà chưa từng thua, với 19 chiến thắng và 1 trận hòa – thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Chiến thắng trước Becamex TP.HCM cũng phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của Trường Tươi Đồng Nai. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ đã tạo nên một đội hình vững chắc, có khả năng làm nên bất ngờ tại giải Cúp Quốc gia năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng và với sự trở lại dự kiến của Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai hứa hẹn sẽ là một ứng viên thú vị trong mùa giải này.