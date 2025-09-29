Con cưng bầu Hiển tỏa sáng, chiến tích lẫy lừng SEA Games sẽ tái hiện tại Thái Lan?

Hôm nay 28/9 đã kết thúc giải Các đội mạnh toàn quốc 2025. Ở giải này, CLB CAND T&T nhất toàn đoàn, với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Trong đó, ấn tượng nhất chính là VĐV Đinh Anh Hoàng, người đoạt 3 HCV (đôi/đồng đội nam, đôi nam nữ) và 1 HCB (đơn nam).

Nhận xét về Đinh Anh Hoàng, HLV Nguyễn Mạnh Cường - huyền thoại bóng bàn Việt Nam, chia sẻ:

"Ở giải các đội mạnh toàn quốc này, Đinh Anh Hoàng rất xuất sắc, góp mặt trong 3 tấm HCV là đôi nam, đồng đội nam, đôi nam nữ và đoạt HCB đơn nam. Về lối đánh thì Đinh Anh Hoàng rất nhanh, phản xạ rất tốt, và có một điểm là khi BHL đưa ra hướng dẫn về cú đánh nào, cậu ấy đều có thể thực hiện được, thực hiện rất tốt các ý đồ chỉ đạo. Tất nhiên để vun đúc nên một VĐV tài năng còn bao gồm rất nhiều vấn đề khác nữa. Như trong cuộc sống, tập luyện, Đinh Anh Hoàng cũng rất chuyên nghiệp, để khả năng chuyên môn này một tốt thêm nữa".

Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc sẽ bảo vệ được tấm HCV đôi nam nữ tại SEA Games 33?

Giải đấu vừa kết thúc là dịp rèn luyện, cũng như góp phần để chọn lọc VĐV bóng bàn dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Nói về vấn đề này, HLV Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng vào Anh Hoàng:

"SEA Games 32, cặp đôi Anh Hoàng, Mai Ngọc đã đoạt được tấm HCV đôi nam nữ sau 26 năm chúng ta chờ đợi. Bây giờ, Anh Hoàng cũng tốt hơn trước đây. Tất nhiên ở SEA Games tới, CLB sẽ có VĐV nào được chọn, nếu được chọn thì sẽ phân thi đấu nội dung nào… cũng còn phải chờ đợi. Nhưng dĩ nhiên là tôi kỳ vọng các cháu có thể mang được HCV về cho quốc gia, đặc biệt là nội dung đôi nam nữ (cặp đôi Anh Hoàng - Mai Ngọc).

Tất nhiên, ở mặt bằng chung của Đông Nam Á, thực tế chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn dù cũng ngày một tốt lên. Các tay vợt từ Thái Lan, Singapore vẫn nhỉnh hơn chúng ta, Malaysia thì ngang ngang Việt Nam. Nên mọi chuyện không đơn giản".

HLV Nguyễn Mạnh Cường

Trở lại với thành tích của CLB CAND T&T, không chỉ nhất toàn đoàn ở giải đấu Các tay vợt mạnh toàn quốc, mà thời gian qua cũng gặt hái cực nhiều thành tích trong nước. HLV Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ bí quyết của CLB:

"Các cháu VĐV đang có tinh thần thi đấu tốt, về độ tuổi thì đang giai đoạn chín của sự nghiệp, vì thế chơi ấn tượng. Một điều quan trọng là CLB CAND T&T có sự hỗ trợ từ tập đoàn của ông bầu Đỗ Quang Hiển, có rất nhiều thưởng nóng, thưởng ngoài, rồi mức lương cũng rất khả quan. Điều đó giúp cho các VĐV có thể hoàn toàn an tâm, tập trung vào rèn luyện và thi đấu chuyên môn, các HLV cũng có thể tập trung nhiều hơn vào huấn luyện. Tất nhiên, yếu tố quản lý từ phía CAND cũng là điều hỗ trợ rất lớn để VĐV thuận lợi rèn luyện, thi đấu đoạt thành tích cao".

Vào cuối tháng Mười tới, sẽ có thêm một giải đấu quy tụ các tay vợt xuất sắc ở Hải Phòng. Đây là dịp để CLB CAND T&T đoạt thêm thành tích, cũng như để các VĐV của họ trui rèn khả năng, hướng về SEA Games 33.