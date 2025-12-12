Cố vấn tuyển Malaysia tố FIFA doạ dẫm, cản trở kháng cáo vụ gian lận nhập tịch

" FIFA khuyên Malaysia không nên đưa vụ kiện ra tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Đây là chuyện kì lạ, tôi không hiểu sao họ lại làm như vậy ", báo chí Malaysia dẫn lời nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cũng là cố vấn của đội tuyển Malaysia.

Trong buổi gặp với người hâm mộ, ông Tunku Ismail - chủ tịch câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim không giấu chuyện Chủ tịch danh dự Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - ông Mohd Amin nhận được đề nghị từ một nhóm người của FIFA. Họ mong muốn rằng FAM sẽ chấm dứt các đơn kiện về phán quyết liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM bất ngờ tố một nhóm người FIFA muốn ngăn cản vụ kiện.

Trước đó, FIFA kết luận FAM đã gian lận hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ từng ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam hồi tháng 6/2025. 7 cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel. Ngoài án treo giò 12 tháng, mỗi người còn bị phạt 2.000 CHF (khoảng 2.400 USD) trong khi FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 434.000 USD).

Đến ngày 8/12, FAM chính thức nộp đơn kháng cáo lên CAS với hy vọng có thể thay đổi án phạt của FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch dùng giấy tờ giả. Đến ngày 18/12, họ cần hoàn tất mọi hồ sơ để gửi đến Thụy Sỹ.

" Tôi không chắc những người này có sợ hay không, nhưng mọi người có thể hỏi ông Hamidi. Họ thậm chí còn đe dọa rằng nếu chúng tôi kiện lên CAS, nguy cơ sẽ có án đình chỉ hoặc hình phạt nặng hơn dành cho bóng đá Malaysia nhưng chúng tôi sẽ làm, dù kết quả ra sao ", nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Thông thường, cần từ 5-6 tháng để giải quyết trọn vẹn vụ việc. Tuy nhiên, các quy trình này đang được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu đẩy nhanh bởi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc vào tháng 3/2026. AFC cần cơ sở để ra thêm án phạt, nhiều khả năng là xử thua Malaysia 0-3 trong trận đấu với Việt Nam vừa qua. Như vậy, cục diện ở vòng loại sẽ thay đổi hoàn toàn.