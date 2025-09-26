Cơ thủ Việt Nam ngược dòng đánh bại cựu số 1 thế giới đầy cảm xúc

Hoàng "Sao" ăn mừng đầy cảm xúc với người hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7. ẢNH: TÂM HÀ

Từ trưa đến tối ngày 25-9, Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên với 32 cơ thủ xuất sắc. Trận cầu tâm điểm là cuộc đối đầu giữa cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng với Joshua Filler. Đối thủ của Quốc Hoàng có biệt “thần đồng billiards” nước Đức, trở thành số 1 thế giới của WPA và Euro Tour vào năm 2019, từng vô địch 9 bi thế giới 2018 và á quân 10 bi thế giới 2019.

Quốc Hoàng khởi đầu không suôn sẻ, thi đấu chệch nhịp và để Filler giành chiến thắng set đầu 4-1. Tuy nhiên, bước sang set 2, đại diện nước chủ nhà nhanh chóng xốc lại tinh thần, thi đấu chắc tay và thắng lại 4-2, cân bằng tỉ số 1-1.

Thế trận tiếp tục căng thẳng khi Filler cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm, thắng nhanh 4-1 ở set 3, vươn lên dẫn 2-1.

Đông đảo khán giả đến xem Quốc Hoàng thi đấu vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. ẢNH: TÂM HÀ

Nhưng cao trào thực sự đến ở set 4, khi cả hai kéo nhau đến thế “hill-hill” (3-3). Hoàng "Sao" mắc lỗi đánh hỏng bi số 2, tưởng chừng mất cơ hội, nhưng cú đánh lắc lỗ không tưởng của Filler ở bi số 9 đã trao lại hy vọng. Cơ thủ người Quảng Ninh tận dụng triệt để, giành chiến thắng nghẹt thở 4-3, san bằng tỉ số 2-2.

Lên tinh thần sau pha lật ngược ngoạn mục, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, Quốc Hoàng chơi bùng nổ ở set cuối, giành chiến thắng 4-1 và khép lại màn ngược dòng ấn tượng với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành vé vào vòng 1/8. Cầu trường tại Nhà thi đấu Quân khu 7 vỡ òa cảm xúc, hòa cùng niềm vui với Hoàng "Sao".

Đối thủ tiếp theo của Quốc Hoàng là cơ thủ đang đạt phong độ cao Aloysius Yapp (Singapore). Trận đấu sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 26-9.

Quốc Hoàng là niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam. ẢNH: TÂM HÀ

Cùng ngày, giải cũng xác định thêm 15 cái tên đi tiếp, trong đó có đương kim vô địch Carlo Biado (Philippines), Ko Ping Chung (Đài Loan - Trung Quốc), Shane Van Boening (Mỹ)… Trong đó, Shane Van Boening đánh bại chính đương kim á quân Naoyuki Oi (Nhật Bản) tỉ số 3-1.

Song song đó, Giải nữ 9 bi Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open 2025 cũng diễn ra hai trận bán kết vào ngày 25-9, với sự góp mặt của các cơ thủ hàng đầu châu Á gồm Carmille Buhat, Rubilen Amit (Philippines), Han Yu (Trung Quốc) và Tzu-Chien Wei (Đài Loan - Trung Quốc).