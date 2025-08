Cơ thủ Trần Quyết Chiến vô địch giải Billiards HBSF Tour 2 năm 2025

Cơ thủ Trần Quyết Chiến vô địch nội dung carom 3 băng nam. Ảnh: LP

Tâm điểm của ngày thi đấu 5-8, ngày thi đấu cuối cùng của giải Billiards HBSF Tour 2 Cúp MIN Table 2025 (do Liên đoàn Billiards - Snooker TPHCM tổ chức) là các lượt trận chung kết ở cả 4 nội dung: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ. Ở trận chung kết nội dung carom 3 băng nam, Trần Quyết Chiến so tài Đinh Quang Hải. Đây là trận đấu mà cả hai cơ thủ thi đấu với thế trận chặt chẽ, giằng co điểm số trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Quang Hải vươn lên dẫn tỷ số 36-30. Lúc này, Quyết Chiến với se-ri 7 điểm đã đảo chiều trận đấu, vượt mặt đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-41 sau 32 lượt cơ, qua đó giành chức vô địch Tour 2 HBSF năm 2025. Với kết quả này, Quyết Chiến giành chức vô địch cùng 50 triệu đồng tiền thưởng. Đinh Quang Hải với ngôi á quân nhận 20 triệu, trong khi cơ thủ Bao Phương Vinh và Nguyễn Như Lê đồng hạng ba, mỗi cơ thủ nhận 15 triệu đồng. Trần Thanh Lực nhận giải Se-ri xuất sắc và Nguyễn Nhất Hòa nhận giải Best Game, mỗi giải nhận 5 triệu đồng. Các cơ thủ thuộc tốp 8 và tốp 16 lần lượt nhận 8 triệu và 5 triệu đồng.

Trong khi ở nội dung carom 3 băng nữ, Nguyễn Thị Thu Hiền với chiến thắng áp đảo bằng tỷ số 30-12 sau 36 lượt cơ trước Nguyễn Thị Bích Trâm đã lên ngôi vô địch. 2 tuyển thủ Phùng Kiện Tường và Nguyễn Thị Liên đồng hạng ba. Các giải phụ thuộc về: Nguyễn Đức Yến Sinh (Best Game), Nguyễn Thị Liên (Se-ri xuất sắc), mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

Trận chung kết nội dung pool 9 bi nam là cuộc so tài giữa cựu vô địch quốc gia Nguyễn Hoàng Minh Tài và Châu Chiêu Minh. Tay cơ Minh Tài thể hiện đẳng cấp và dễ dàng chiến thắng 11-4 trước đối thủ. 2 cơ thủ Ngô Hồng Thắng và Trương Nguyễn Đình Huấn giành hạng ba chung cuộc.

Trao giải nội dung pool 9 bi nữ. Ảnh: LP

Ở nội dung pool 9 bi nữ, Bùi Xuân Vàng thắng áp đảo 7-1 trước Kiều Tuyết Nhung, qua đó nhận 10 triệu đồng cho nhà vô địch. Nguyễn Thị Phương Uyên và Huỳnh Thị Ngọc Huyền nhận 2 triệu đồng cho hai cơ thủ đồng hạng ba. Các cơ thủ trong tốp 8 nhận 1 triệu đồng.

Trong lễ trao giải, Liên đoàn Billiards-Snooker TPHCM đã trao thưởng cho 5 cơ thủ của đội tuyển TPHCM giành HCV tại vòng chung kết quốc gia 2025 gồm Nguyễn Trần Thanh Tự (carom 3 băng), Bùi Xuân Vàng (pool 9 bi nữ), Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng (Billiards English), Nguyễn Thị Liên (carom 3 băng nữ) và Dương Quốc Hoàng (pool 10 bi nam).

Các cơ thủ đạt thứ hạng cao tại giải. Ảnh: LP