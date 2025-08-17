Cơ thủ Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện và đồng đội thi đấu giải pool US Open 2025

Dương Quốc Hoàng sẽ thi đấu giải US Open 2025 tại Mỹ. Ảnh: MATCHROOM

Giải đấu thuộc hệ thống World Nineball Tour của billiards pool 9 bi thế giới được diễn ra tại Mỹ từ ngày 18-8 đến 23-8.

Đội hình cơ thủ Việt Nam thi đấu tại giải gồm Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Lê Quang Trung, Phạm Phương Nam, Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn.

Các cơ thủ khởi đầu chương trình thi đấu tại Mỹ là giải pool Florida Open 2025 sau đó là giải Battle of the Bull 2025. Ngày 16-8, tất cả kết thúc giải Battle of the Bull 2025. Ở giải này, Dương Quốc Hoàng là cơ thủ Việt Nam có kết quả tốt nhất, vào bán kết nhưng thua Johann Chua với tỷ số 5-11. Sau trận này, cơ thủ Johann Chua đã thắng Shane Van Boening với tỷ số 13-8 để đoạt chức vô địch và 20.000 USD tiền thưởng.

Theo thông báo, giải US Open 2025 quy tụ 256 cơ thủ góp mặt với tổng thưởng 500.000 USD và nhà vô địch sẽ nhận 100.000 USD.

Năm ngoái, chúng ta có Dương Quốc Hoàng và Đỗ Thế Kiên là 2 cơ thủ Việt Nam đạt kết quả tốt nhất nhưng không vào được tứ kết.

Nhà vô địch giải US Open đang là Fedor Gorst (Mỹ) đồng thời cũng là cơ thủ số 1 thế giới nội dung pool 9 bi. Tại giải Battle of the Bull 2025 mới đây, Dương Quốc Hoàng đã thắng Fedor Gorst với tỷ số 9-6 để loại đối thủ tại vòng 1/16. Hiện tại, Dương Quốc Hoàng đang có hạng 28 thế giới trên bảng xếp hạng của Matchroom.