Cổ phiếu TeamViewer lao dốc sau khi kí HĐ với M.U

Vào hôm 19/3 vừa qua, Man Utd đã chính thức công bố hợp đồng quảng cáo áo đấu với TeamViewer. Công ty sở hữu phần mềm điều khiển máy tính nổi tiếng của Đức sẽ thay thế Chevrolet với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Giá trị cổ phiếu của TeamViewer đã tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới bị suy thoái vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo Bloomberg, không lâu sau khi công bố hợp đồng với Man Utd, giá trị cổ phiếu của TeamViewer lại sụt giảm 16%.

Theo các chuyên gia kinh tế, có nhiều lý do giải thích cho việc giá trị cổ phiếu của TeamViewer đột ngột lao dốc. Trong đó, nguyên nhân chính là TeamViewer đã điều chỉnh hạ thấp tỉ suất lợi nhuận trong năm 2021 do chi phí marketing tăng cao. Hợp đồng quảng cáo với Man Utd đương nhiên có tác động bởi theo nhiều nguồn tin, TeamViewer sẽ phải trả 47 triệu bảng/năm cho đội chủ sân Old Trafford.

Phân tích nhiều yếu tố, các chuyên gia kinh tế cho rằng sự sụt giảm giá trị cổ phiếu không hẳn là điều quá tệ với TeamViewer. Nhà phân tích Nhà phân tích George Webb của Morgan Stanley thậm chí còn cho rằng đây là cơ hội tốt để mua vào của các nhà đầu tư.

Sau mùa giải này, Chevrolet sẽ kết thúc 7 năm hợp đồng với Man Utd. Theo nhiều nguồn tin, Chevrolet trước đó đã trả 52 triệu bảng/năm cho Quỷ đỏ. Tuy vậy, trong bối cảnh mà kinh tế thế giới bị ảnh hưởng lớn bởi Covid-19, bản hợp đồng 47 triệu bảng/năm với TeamViewer đã là thành công lớn của sân Old Trafford.

Tiến sĩ Rob Wilson của Đại học Sheffield Hallam cho rằng đây là bản hợp đồng phi thường của Man Utd trong bối cảnh hiện tại.

"Ngày nay, ngày càng có ít công ty tham gia thị trường này. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, việc các công ty chi nhiều tiền để quảng áo áo đấu có vẻ không đúng. Chưa kể, thương hiệu của Man Utd không còn lớn như trước đây. Nếu họ kiếm được số tiền như Chevrolet thì đó là điều phi thường", tiến sĩ Rob Wilson nhận định.