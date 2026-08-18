Cô nhân viên bán hàng ngày nào giờ đây dát kim cương 1.800 tỷ đồng trong đám cưới ở phòng khách với Ronaldo

Làm đám cưới ở phòng khách, vợ Ronaldo vẫn gây sốt khi "đeo cả gia tài" 56 triệu bảng lên người.

Sau một thập kỷ gắn bó, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã chính thức về chung một nhà bằng một lễ cưới dân sự ấm cúng tại căn biệt thự của họ ở Cascais, Bồ Đào Nha. Không có tiệc tùng xa hoa hay váy cưới lộng lẫy như công chúng vẫn hình dung về siêu sao bóng đá quyền lực bậc nhất thế giới, cặp đôi chọn cách đánh dấu bước ngoặt trọng đại bằng một không gian phòng khách gia đình nhưng vẫn khiến truyền thông bùng nổ bởi điểm nhấn xa xỉ đến từ bộ trang sức đắt giá.

Lễ cưới diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, khi Georgina còn là một nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Nhằm tái hiện khoảnh khắc "tròn một vòng quay" của số phận, cả hai đều chọn trang phục đến từ thương hiệu thời trang Ý này. Siêu sao 41 tuổi xuất hiện lịch lãm nhưng giản dị trong bộ vest cotton màu be kết hợp cùng áo thun và giày loafers, còn cô dâu 32 tuổi diện chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ phối cùng chân váy thanh lịch. Ngay cả năm người con của họ cũng diện trang phục đồng điệu với bố mẹ.

Trái ngược hoàn toàn với sự tối giản của không gian phòng khách - nơi gia đình nhỏ vẫn ăn sáng và sinh hoạt thường nhật, bộ trang sức mà Georgina mang trên mình lại vô cùng phô trương. Cô gây choáng ngợp khi khoác lên người bộ trang sức Chopard Garden of Kalahari có giá trị ước tính lên tới 56 triệu bảng Anh (khoảng 75 triệu USD). Tâm điểm của bộ bộ sưu tập này là chiếc vòng cổ đính viên kim cương 50 carat đạt độ tinh khiết D-flawless, đi kèm hoa tai, nhẫn và chiếc vòng tay đồng bộ - món phụ kiện cô thậm chí đã đeo ngay từ lúc tập thể dục buổi sáng cùng Ronaldo.

Vợ Ronaldo dát kim cương lên người trong ngày cưới (Ảnh: Vogue)

(Ảnh: Vogue)

Bộ trang sức đắt đỏ của nàng WAG (Ảnh: Vogue)

(Ảnh: Vogue)

Chia sẻ với tạp chí Vogue, Georgina thổ lộ rằng khi còn nhỏ, cô từng mơ về một lâu đài nguy nga, cỗ xe ngựa lộng lẫy và chiếc váy cưới dài quét đất. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều cô khao khát nhất lại là sự riêng tư bên bạn đời và các con. Dù vậy, người đẹp cũng tiết lộ cặp đôi dự định sẽ tổ chức một đại tiệc trong tương lai để ăn mừng cùng bạn bè và người thân.

Ngay sau buổi lễ tại phòng khách, cặp đôi đã di chuyển tới Thánh địa Đức Mẹ Fatima để nhận lời ban phước từ linh mục trước khi quay trở lại Ả Rập Xê Út tiếp tục công việc. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, buổi lễ diễn ra khép kín đến mức chỉ có 5 người con và 4 khách mời có mặt. Thậm chí, gia đình của Ronaldo chỉ được thông báo ngay trước thời điểm cử hành hôn lễ. Dù không tham dự trực tiếp, mẹ và các anh chị em của siêu sao Bồ Đào Nha cũng đã gửi những lời chúc phúc ấm áp đến cặp đôi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi bước vào lễ đường, cặp đôi đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân tại Lisbon để phân định rõ ràng tài sản cá nhân. Ngày trọng đại của Ronaldo và Georgina trở thành một trong những sự kiện thu hút nhất của thế giới giải trí và thể thao.