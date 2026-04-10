Có nên nhập tịch cầu thủ không huyết thống?

Trong bối cảnh bóng đá nhiều quốc gia đang tận dụng nguồn lực từ nước ngoài để bứt phá, lựa chọn của bóng đá Việt Nam đặt ra vấn đề: Đó là sự cần thiết để tăng tốc hay dấu hiệu của một hướng đi có nguy cơ lệch quỹ đạo?

Giải pháp ngắn hạn

Theo thống kê từ Seasia Goal, ở nhóm cầu thủ không huyết thống, Việt Nam hiện có 2 trường hợp - xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia (3 người). Tuy nhiên, con số này nhiều khả năng chưa dừng lại. Hai ngoại binh đang thi đấu nổi bật tại V-League là Janclesio Almeida (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và Geovane Magno (CLB Ninh Bình) đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, mở ra khả năng nâng số cầu thủ "ngoại 100%" của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, phần lớn các nền bóng đá Đông Nam Á lại chọn hướng đi khác: Khai thác cầu thủ có nguồn gốc huyết thống. Philippines dẫn đầu với 19 cầu thủ "lai", Indonesia có 16 người - phần lớn mang dòng máu Hà Lan, còn Thái Lan và Singapore cũng lần lượt sở hữu 5 và 4 cầu thủ dạng này.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, khi có sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son (bìa phải) và Đỗ Hoàng Hên (bìa trái) .Ảnh: THẠO HOÀNG

Sự khác biệt không chỉ là con số mà còn ở triết lý. Các đội tuyển trong khu vực đang "bản địa hóa nguồn ngoại lực", còn Việt Nam bắt đầu chạm đến nhóm cầu thủ "ngoại 100%" - một lựa chọn nhanh hơn, song cũng gây nhiều tranh cãi hơn.

Thực tế cho thấy bóng đá Việt Nam khó có thể né tránh chuyện nhập tịch cầu thủ nếu muốn vươn ra ngoài khu vực. Chiến thắng 3-1 trước Malaysia là minh chứng: Những cầu thủ như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên không chỉ tạo dấu ấn về bàn thắng mà còn mang đến điều đội tuyển đang thiếu, đó là sức mạnh tranh chấp, tốc độ xử lý ở cường độ cao và khả năng tạo đột biến cá nhân.

Khoảng cách về thể chất, cường độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn là rào cản lớn. Việt Nam hiện gần như không có cầu thủ thi đấu thường xuyên ở nước ngoài, trong khi đây lại là tiêu chí phổ biến của các đội tuyển mạnh tại châu Á.

Trong bối cảnh nếu chỉ dựa vào lực lượng thuần nội, đội tuyển rất khó vượt qua "trần năng lực" như đã bộc lộ nhiều năm qua, việc nhập tịch cầu thủ - kể cả không huyết thống - trở thành một giải pháp mang tính ngắn hạn nhưng gần như bắt buộc. Sự xuất hiện của những cầu thủ như Janclesio Almeida hay Geovane Magno càng làm rõ hơn xu hướng này. Khi chất lượng chuyên môn được thể hiện ngay trên sân, việc phải sử dụng họ sẽ là điều tất yếu.

Đánh mất bản sắc

Tuy nhiên, điều phù hợp trong ngắn hạn không đồng nghĩa là đúng đắn trong dài hạn. Đội tuyển Indonesia đã thành công khi tận dụng hiệu quả nguồn cầu thủ "lai" để tạo bước nhảy vọt, thậm chí lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Tuyển Philippines cũng duy trì sức cạnh tranh ổn định nhờ lực lượng kiều dân đông đảo.

Ngược lại, Malaysia lại cho thấy mặt trái: sai phạm liên quan hồ sơ cầu thủ nhập tịch khiến họ bị xử thua và mất vé dự Asian Cup 2027. Một bước đi thiếu kiểm soát có thể kéo theo hệ quả vượt ngoài chuyên môn.

Với bóng đá Việt Nam, rủi ro không chỉ là chuyện pháp lý mà còn ở cấu trúc phát triển. Nếu nhập tịch ồ ạt, cầu thủ nội sẽ mất không gian phát triển, hệ thống đào tạo trẻ bị ảnh hưởng và đội tuyển có nguy cơ đánh mất bản sắc. Điểm mấu chốt, vì thế, không ở việc tuyển Việt Nam có nên nhập tịch cầu thủ không huyết thống hay không, mà sử dụng đến mức nào và dừng lại ở đâu?

Những trường hợp như Janclesio Almeida hay Geovane Magno có thể là lời giải hợp lý về chuyên môn. Song, nếu từ việc bổ sung có chọn lọc chuyển thành mở rộng theo hiệu quả ngắn hạn thì đội tuyển rất dễ trượt sang mô hình phụ thuộc.

Nhập tịch cầu thủ không huyết thống có thể là con đường ngắn nhất để bóng đá Việt Nam thu hẹp khoảng cách với châu lục, song không thể là hướng đi duy nhất. Đi nhanh là cần thiết, song đi đúng hướng là điều quan trọng hơn. Ngoài Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, những cầu thủ như Janclesio Almeida hay Geovane Magno có thể giúp đội tuyển mạnh lên lập tức nhưng cũng đồng thời đặt ra giới hạn mà bóng đá Việt Nam buộc phải tự xác định.

Một chiến lược hợp lý phải có lộ trình rõ ràng: Chấp nhận nhập tịch cầu thủ để nâng tầm đội tuyển, tạo nên cú hích thành tích (ngắn hạn). Bên cạnh đó, giảm dần phụ thuộc, ưu tiên cầu thủ có gốc gác huyết thống (Việt kiều) và ổn định trục nội binh trong trung hạn; chú trọng chất lượng đào tạo trẻ và hệ thống giải quốc nội trong dài hạn.

Nếu không có lộ trình này, việc nhập tịch cầu thủ chỉ là giải pháp tình thế và bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của những lựa chọn ngắn hạn.

"Bóng đá Việt Nam muốn đi nhanh, đi xa thì cần có một chiến lược rõ ràng, trong đó nhập tịch cầu thủ chỉ là đòn bẩy. Nếu sa đà vào việc nhập tịch để có thành tích thì đó sẽ là lối đi tắt đầy rủi ro.



