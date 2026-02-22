Có một tiểu thư Harper mềm mại, đầy ấm áp giữa drama gia đình Beckham

Giữa những ngày mối quan hệ trong gia đình Beckham rơi vào trạng thái căng thẳng nhất, người ta lại nhìn thấy một hình ảnh rất khác: một cô út - tiểu thư Harper mềm mại, ấm áp và đầy yêu thương.

Con gái út nhà Beckham - Harper Beckham - mới đây đã lặng lẽ đăng tải lời chúc mừng sinh nhật tuổi 21 dành cho anh trai Cruz Beckham trên tài khoản Instagram riêng tư. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một bức ảnh throwback từ thuở bé: hai anh em ngồi trên thú nhồi bông, cười rạng rỡ như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào trên đời.

Harper ngọt ngào chúc mừng anh trai - Cruz Beckham

Trong lời nhắn gửi, Harper viết: "Chúc mừng sinh nhật anh Cruz. Em yêu anh rất nhiều và lời nói không thể diễn tả hết em quan tâm anh đến mức nào. Lớn lên cùng anh là một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này".

Giữa lúc gia đình của David Beckham và Victoria Beckham liên tục trở thành tâm điểm vì tin đồn rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham, những story của Harper như một điểm cân bằng dịu dàng. Ở tuổi 14, cô bé không nói gì về drama, không nhắc đến mâu thuẫn - chỉ chọn cách thể hiện tình yêu dành cho anh trai.

Harper còn tiết lộ rằng hành trình âm nhạc của Cruz chính là nguồn cảm hứng đối với mình: "Nhìn anh tiến xa với âm nhạc thực sự đã truyền cảm hứng cho em và em hy vọng anh biết điều đó".

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để thấy Harper không chỉ là "công chúa nhỏ" được nuông chiều trong gia đình nổi tiếng, mà còn là cô em gái biết quan sát, biết trân trọng nỗ lực của anh mình.

Harper trân trọng tình cảm của bố mẹ

Trong khi đó, Cruz - chàng trai vừa bước sang tuổi 21 - đang từng bước xây dựng con đường riêng trong âm nhạc, phát hành sản phẩm mới và chuẩn bị cho tour diễn đầu tiên trong năm tới. Giữa ánh đèn sân khấu và những kỳ vọng, có lẽ điều khiến anh ấm lòng nhất vẫn là những lời chúc từ gia đình.

Giữa một gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, nơi từng cử chỉ đều bị soi xét, Harper chọn cách hiện diện bằng sự dịu dàng. Và có lẽ chính sự mềm mại ấy mới là sợi dây vô hình giữ cho gia đình Beckham luôn còn đó một khoảng ấm áp, bất chấp những ồn ào ngoài kia.