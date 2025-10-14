Có một đội “Hà Lan B” khác đang trên đường đến World Cup

Đội chủ nhà, được người hâm mộ trìu mến gọi là "Natio", tưởng chừng đã phải nhận thất bại đầu tiên tại vòng loại World Cup. Thế nhưng, một bàn thắng ở phút bù giờ của Virgil Misidjan đã mang về trận hòa 1-1 quý giá trước đối thủ Guatemala. Cú sút trái phá của Misidjan suýt chút nữa đã trúng người đồng đội, thủ môn Etienne Vaessen đang đứng trong vùng cấm. May mắn thay, Vaessen đã kịp né người để quả bóng bay qua anh và làm tung lưới, ấn định tỷ số hòa.

Khi đã đi được nửa chặng đường của vòng loại cuối cùng, Suriname đang đứng đầu bảng A khu vực CONCACAF. Đây là lần gần nhất quốc gia này tiến đến ngưỡng cửa của một kỳ World Cup kể từ những năm 1970. Nếu họ có thể duy trì vị trí này trong ba trận đấu còn lại, tấm vé lịch sử tham dự World Cup lần đầu tiên đang chờ đợi họ.

Sau trận đấu, Vaessen không thể thoát khỏi đám đông người hâm mộ vây quanh hàng rào. Từng đứa trẻ, từng người hâm mộ đều háo hức xin một kiểu ảnh selfie hay một chữ ký. Họ là những người hùng dân tộc, nhưng Vaessen không sinh ra ở đây. Misidjan cũng vậy. Thực tế, chỉ có một cầu thủ ra sân trong trận hòa hôm đó, tiền đạo Gleofilo Vlijter, là lớn lên tại Suriname. Phần còn lại đều đến từ Hà Lan – quốc gia đã từng đô hộ vùng đất này vào thế kỷ 17 và cai trị cho đến năm 1975 – và họ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia thông qua gốc gác của cha mẹ hoặc ông bà.

Nhưng khi chứng kiến đám đông cuồng nhiệt vì Vaessen, có một điều trở nên rõ ràng: Đây chính là đội tuyển của Suriname. "Họ yêu bóng đá", Vaessen chia sẻ với ESPN. "Lúc đầu cũng có những câu hỏi, 'Ồ, những cầu thủ này đến từ châu Âu', nhưng tôi cảm thấy như ở nhà tại đây. Tôi cống hiến mọi thứ cho đất nước này, và họ cũng cảm nhận được điều đó. Tôi chơi tốt, nên họ vui với tôi. Tôi cũng vui với họ”.

Bóng đá có một lịch sử lâu đời ở Suriname. Câu lạc bộ Transvaal từng hai lần vô địch Concacaf Champions Cup, và ảnh hưởng của các cầu thủ Suriname đối với bóng đá Hà Lan là vô cùng mạnh mẽ. Những huyền thoại như Edgar Davids, Aron Winter và Clarence Seedorf, cùng với HLV trưởng hiện tại Stanley Menzo và trợ lý Henk Fraser, đều sinh ra tại quốc gia Caribe này nhưng lại chọn khoác áo đội tuyển Hà Lan.

Mặc dù quy định của FIFA cho phép các cầu thủ có ông bà từ một quốc gia nào đó được quyền khoác áo đội tuyển nếu có hộ chiếu, nhưng phải đến trước thềm Gold Cup 2021 – lần đầu tiên họ tham dự giải vô địch châu lục sau 36 năm – chính phủ Suriname mới cấp hộ chiếu cho các VĐV mà không yêu cầu họ từ bỏ quốc tịch còn lại.

Sự thay đổi này được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm của Menzo, Dean Gorré. Cũng là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp sinh ra ở Suriname. Gorré trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, sau khi giúp đội tuyển giành vé dự Gold Cup, đã cùng ban huấn luyện vận động hành lang các quan chức chính phủ để tạo ra một thay đổi không chỉ có lợi cho đội tuyển bóng đá quốc gia mà còn có thể giúp Suriname thành công ở các môn thể thao Olympic khác.

"Chúng tôi đã giành quyền dự Gold Cup với những cầu thủ nghiệp dư, đó là một điều phi thường", ông Gorré kể lại. "Sau đó, chúng tôi liên tục nói chuyện với những người trong chính phủ. Tôi nói với họ tại sao việc đại diện cho Suriname ở cấp độ cao nhất lại quan trọng đến vậy và đất nước có thể đạt được những gì từ điều này. Cuối cùng, họ đã thảo luận và nói, 'Chúng tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.'"

Kể từ đó, những cầu thủ luôn mong muốn khoác áo Suriname đã nhanh chóng cam kết, với hơn hai chục tân binh gia nhập. Họ không chỉ giúp Suriname cải thiện mà còn gần như ngay lập tức cạnh tranh cho một điều mà nhiều người ở đây chưa bao giờ dám mơ tới: một suất tham dự World Cup.

Niềm hy vọng lan xa hơn cả Suriname, trở về với gia đình, bạn bè và các thành viên khác của cộng đồng hải ngoại ở châu Âu. "Tôi đến từ Amsterdam, và ở bất cứ đâu tôi đi, mọi người đều nói với tôi về Suriname, về việc chúng tôi phải vượt qua vòng loại," tiền vệ cánh Sheraldo Becker chia sẻ.

Sự chú ý mà Suriname đang nhận được từ Hà Lan không chỉ giúp ích cho đội tuyển quốc gia. Cả cha mẹ của nhà vô địch Champions League, Georginio Wijnaldum, đều đến từ Suriname, và gần đây anh đã hợp tác với một tổ chức để tài trợ cho việc cải tạo một trường công. Mặc dù gần 100 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan khiến Wijnaldum không thể ra sân cho Suriname, anh vẫn mặc chiếc áo đỏ của "Natio" với tên và số 8 sau lưng khi theo dõi trận đấu.

"Điều đó không chỉ có ý nghĩa lớn đối với tôi mà còn đối với cả đất nước này", Wijnaldum nói. "Tôi nghĩ đội tuyển bóng đá thực sự là một phương tiện tốt để giúp đất nước tiến lên". Ít nhất, nó sẽ giúp các yếu tố khác của bóng đá phát triển vượt ra ngoài những cầu thủ gốc Hà Lan trong đội tuyển nam. "Nếu Suriname đủ điều kiện tham dự World Cup, nó sẽ có tầm ảnh hưởng toàn cầu", Jean-Pierre Ristra, một người làm marketing và quản lý một quán cà phê, cho biết. "Sẽ có nhiều sự chú ý hơn cho các cô gái trẻ, cho đội trẻ, để mang đến cho họ cơ hội coi bóng đá như một nghề nghiệp. Điều đó sẽ mở ra nhiều cánh cửa hơn nữa."

Lần gần nhất Suriname tiến gần đến World Cup là vào năm 1977. "Natio" đã giành chiến thắng ở nhánh Caribe của họ và đến Mexico để tham dự Giải vô địch Concacaf 1977, giải đấu đóng vai trò là vòng loại. Chỉ có đội vô địch mới được đi tiếp, và Suriname đã kết thúc ở vị trí cuối cùng mà không giành được điểm nào. Tuy nhiên, đội hình năm đó vẫn được nhớ đến một cách trìu mến.

Có một niềm hy vọng rằng thế hệ cầu thủ gốc Hà Lan-Suriname hiện tại có thể tìm thấy sức mạnh từ những gì bóng đá Suriname đã từng có trong những năm 1970 và 1980 và một lần nữa đưa quốc gia này trở lại bản đồ bóng đá khu vực, nếu không muốn nói là xa hơn nữa. "Tôi cảm thấy mình là một trong những người đang tiếp nối di sản," Menzo nói. "Tôi biết Suriname đã ở đâu, và tôi biết chúng tôi đang ở đâu bây giờ. Đó là một con đường dài, và mọi người đều là một phần của di sản này."