Có là Mbappe thì cũng phải chụp ảnh cho bạn gái

Kylian Mbappé và nữ diễn viên Ester Expósito tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi lộ loạt ảnh tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền sang trọng tại đảo Sardinia (Italia).

Sau chiến dịch World Cup 2026, Mbappe đã dành trọn thời gian thư giãn trước khi bước vào mùa giải mới. Trong chuyến đi ngoài khơi Sardinia, tiền đạo 28 tuổi xuất hiện lịch lãm với áo dệt kim màu trắng, quần short đen và kính râm. Cạnh anh, mỹ nhân phim Elite nổi bật trong chiếc váy hai dây màu đỏ quyến rũ. Ngôi sao của Real Madrid liên tục dành cho bạn gái những cử chỉ chăm sóc chu đáo, từ việc ga-lăng nắm tay hỗ trợ cô mang giày cao gót bước xuống cầu thang, đến việc kiên nhẫn cầm điện thoại làm "nhiếp ảnh gia" riêng cho cô trên du thuyền. Cả hai thoải mái đùa vui, chèo ván SUP và ngắm biển mà không hề né tránh ống kính.

Mbappe chụp ảnh cho bạn gái (Ảnh: Just Jared)

Mbappe chu đáo đỡ tay bạn gái (Ảnh: Just Jared)

Tin đồn hẹn hò giữa Mbappé và mỹ nhân sinh năm 2000 bùng nổ từ tháng 3 năm nay, sau khi cả hai cùng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Mối quan hệ nhanh chóng tiến triển khi cặp đôi liên tục bị bắt gặp đồng hành trong nhiều sự kiện từ chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza, các buổi ăn tối lãng mạn tại nhà hàng La Girafe, cho đến những buổi mua sắm ở các thương hiệu cao cấp trên đại lộ Montaigne. Đặc biệt, trong suốt kỳ World Cup 2026 vừa qua, nữ diễn viên người Tây Ban Nha luôn có mặt trên khán đài để tiếp sức cho bạn trai. Mối tình ngọt ngào này cũng đem lại nhiều thay đổi tích cực cho Mbappé, anh thậm chí đã chủ động đi học lái xe để có thể tự tay đưa bạn gái dạo quanh các con phố ở thủ đô Madrid.

Loạt khoảnh khắc tình cảm của Mbappe và bạn gái (Ảnh: Just Jared)

Cả hai có cử chỉ thân mật trên du thuyền (Ảnh: Just Jared)

Mbappe và bạn gái tận hưởng kỳ nghỉ (Ảnh: Just Jared)

Những hình ảnh gắn bó tràn ngập hạnh phúc như lời khẳng định cho mối tình lãng mạn của cặp đôi "trai tài gái sắc". Đây cũng là khoảng thời gian tái tạo năng lượng quan trọng của Mbappé trước khi trở lại tập trung cùng Real Madrid vào đầu tháng 8, sẵn sàng cho trận giao hữu với Fiorentina và khởi động mùa giải La Liga 2026/2027.