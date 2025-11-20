Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027?

Tối 19/11, tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0. Trước đó, Malaysia thắng Nepal 1-0. Sau 5 trận, Malaysia dẫn đầu với 15 điểm cùng hiệu số +14, hơn Việt Nam 3 điểm. Malaysia và Việt Nam sẽ có trận đại chiến để quyết định tấm vé duy nhất ở bảng đấu đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo thể thức vòng loại ba Asian Cup 2027, trong trường hợp các đội bằng điểm, thành tích đối đầu được tính là chỉ số phụ đầu tiên. Sau đó, chỉ số phụ tiếp theo dùng để phân định là hiệu số bàn thắng ghi trong trận đối đầu.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi. Do đó, khi trở về sân nhà tiếp đón "Hổ Malay", tuyển Việt Nam phải thắng cách biệt trên 4 bàn để tự quyết quyền đi tiếp. Đây là thử thách cực lớn cho "Những chiến binh sao vàng" nếu Malaysia không gặp biến cố trước khi 2 đội tuyển tái đấu vào tháng 3 năm sau.

Ở diễn biến khác, Malaysia đang đối diện nguy cơ bị trừ điểm ở bảng F. Lý do vì Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị FIFA vạch trần gian dối trong vụ nhập tịch cầu thủ. Khi kịch bản xấu nhất xảy ra với FAM là tiếp tục kháng cáo thất bại lên Tòa án Trọng tài Thể thao, Malaysia có thể bị Liên đoàn Bóng đá Châu Á xem xét trừ điểm 2 trận ở vòng loại ba Asian Cup 2027.

Đó là 2 trận Malaysia thắng Việt Nam và Nepal, có sử dụng cầu thủ nhập tịch bị FIFA cáo buộc làm giả giấy tờ. Thậm chí, 2 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Figueiredo và Holgado đã ghi bàn vào lưới Việt Nam.

Nếu Malaysia bị trừ 6 điểm, tấm vé dự Asian Cup 2027 chắc chắn thuộc về Việt Nam.

Bảng F là ngoại lệ duy nhất của vòng loại ba Asian Cup 2027 vì những diễn biến khó lường bên ngoài sân cỏ liên quan đến Malaysia. Nhìn qua các bảng đấu còn lại, Syria và Singapore đã có vé đi tiếp. Cuộc cạnh tranh ở bảng A, B, D và F đang gay cấn đến lượt cuối.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Singapore đã nối gót Indonesia giành vé vào VCK Asian Cup 2027. Thái Lan phải chơi trận tử chiến với Turkmenistan để giành vé. Philippines cũng đối đầu Tajikistan ở trận cuối cùng.