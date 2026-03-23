Cơ hội nào cho Thái Lan tiếp bước Việt Nam dự Asian Cup 2027?

Tại bảng D, Thái Lan đang có 12 điểm, xếp dưới Turkmenistan vì kém thành tích đối đầu. "Voi chiến" đã thua Turkmenistan 1-3 ở trận lượt đi. Do đó, khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà, đoàn quân dưới trướng HLV Hudson chỉ có một lựa chọn là chiến thắng để giành tổng 15 điểm và đi tiếp.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia sớm đặt chân đến VCK Asian Cup 2027. Việt Nam cũng chính thức có suất đến Saudi Arabia, sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Tại bảng C, Singapore cũng đang nắm nhiều lợi thế để đứng nhất bảng C. Và ở bảng A, Philippines cũng sẽ chơi trận sống còn với Tajikistan.

Theo Siam Sport , HLV Hudson quyết định "đóng cửa rèn quân" trong 8 ngày tại sân bóng của Trường Đại học Bangkok. Tân HLV Hudson không muốn tổ chức đá giao hữu trước đại chiến Turkmenistan vì cần thêm thời gian để rèn chiến thuật và bày binh bố trận. Mặt khác, từ những phân tích của truyền thông Thái Lan, HLV Hudson không muốn để lộ bất kỳ mảng miếng chiến thuật nào trước khi đụng độ Turkmenistan.

Đó là trận đấu mang tính chất quan trọng, quyết định nhiều thứ cho chiến lược của bóng đá Thái Lan trong năm 2027. Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) đã bất ngờ sa thải HLV Ishii, tìm đến Hudson với tham vọng giúp "Voi chiến" được nâng tầm ở đấu trường châu Á, sau đó tiến đến World Cup 2030.

Nếu Thái Lan không góp mặt tại VCK Asian Cup 2027, sẽ có sự đứt gãy trong chiến lược lâu dài của HLV Hudson khi quyết định tiếp quản ghế nóng Thái Lan.

Chủ tịch FAT, Madam Pang, tổ chức cuộc gặp riêng để động viên tinh thần HLV Hudson và toàn đội Thái Lan. Vào đúng dịp sinh nhật của HLV Hudson, Madam Pang tặng cho thuyền trưởng Thái Lan 300 baht, đi kèm lời hứa sẽ trao thưởng to gấp nhiều lần cho chiến lược gia này nếu Thái Lan giành vé đến VCK Asian Cup 2027.

HLV Hudson đã triệu tập đầy đủ anh tài cho đội hình Thái Lan đợt này. Nicholas Mickelson, Jude Soon-Bell và Supachok Sarachat, những tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài đều hội quân. Bộ ba lão tướng của "Voi chiến" là Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin, cũng đã sẵn sàng viết lại giấc mơ ở đội tuyển sau khi được HLV Hudson mở cửa trở lại.