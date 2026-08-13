Cơ hội lịch sử cho Đình Bắc nối gót Huỳnh Đức, Tiến Linh trở thành "Vua phá lưới" Đông Nam Á

Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Trang chủ ASEAN United đánh giá tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng loạt thống kê ấn tượng sau khi khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại, chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Phong độ chói sáng của tiền đạo 21 tuổi không chỉ giúp nhà đương kim vô địch khẳng định sức mạnh mà còn đưa anh trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới giải đấu năm nay.

Đánh giá về màn thể hiện của chân sút Việt Nam, trang chủ ASEAN United nhận định:

"Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội nối gót Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Son để trở thành Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Sau khi vòng bảng khép lại, Đình Bắc, 21 tuổi, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công cho nhà đương kim vô địch".

Đình Bắc sáng cửa trở thành Vua phá lưới ASEAN Cup (Ảnh: FB/Đình Bắc)

Hành trình bứt phá của chân sút sinh năm 2004 tại giải đấu năm nay diễn ra đầy ấn tượng. Ngay trong trận ra quân, Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ bằng một cú hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor-Leste. Dù trải qua lượt trận thứ hai đầy khó khăn trước Singapore và bị HLV Kim Sang-sik rút ra khỏi sân ngay trong hiệp một, tiền đạo này đã nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng cũng như sự tự tin vốn có.

Ở trận đấu quyết định cục diện vòng bảng gặp Campuchia, Đình Bắc tiếp tục sắm vai người hùng khi lập một cú đúp nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 5, qua đó lấy lại vị trí số một trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu giải đấu.

Cuộc đua Vua phá lưới và sự bám đuổi từ các đối thủ

Theo phân tích từ ban tổ chức ASEAN United, hai cầu thủ bám sát Đình Bắc trên danh sách ghi bàn là Mitch Baker (Indonesia) và Win Naing Tun (Myanmar) với cùng 4 pha lập công. Tuy nhiên, do cả Indonesia và Myanmar đều đã bị loại sau vòng bảng, hai chân sút này đã chính thức hết cơ hội gia tăng thành tích.

Hiện tại, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại của Đình Bắc chủ yếu là các ngôi sao chuẩn bị bước vào vòng bán kết, nổi bật nhất là đội trưởng Paulo Josue (Malaysia) và tiền đạo Ilhan Fandi (Singapore). Cả hai hiện cùng sở hữu 3 bàn thắng và còn ít nhất hai trận đấu bán kết phía trước để bám đuổi chân sút của tuyển Việt Nam.

Trang chủ giải đấu cũng nhắc lại cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Trước Đình Bắc, danh thủ Lê Huỳnh Đức từng dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2002 với 8 pha lập công. Nguyễn Tiến Linh ghi 6 bàn để đoạt Vua phá lưới năm 2022, và gần nhất là Nguyễn Xuân Son giành giải thưởng này tại ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh giải thưởng Vua phá lưới, ban tổ chức ASEAN Cup 2026 sẽ trao thêm các danh hiệu cá nhân cao quý khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Ngôi sao trẻ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất nhằm vinh danh những cá nhân có màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải đấu.

Theo lịch thi đấu tại vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia. Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân khách tại Kuala Lumpur vào ngày 16/8, trước khi hai đội bước vào trận tái đấu lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 19/8.

Ở nhánh đấu còn lại, ứng viên vô địch Thái Lan sẽ đối đầu với Singapore.