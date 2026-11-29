Sự hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Champasak HAGL Avenir FC còn mang đến một hướng đi đáng chú ý trong công tác phát triển cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trong bóng đá hiện đại, quá trình đào tạo tại học viện là nền tảng quan trọng, nhưng chưa đủ để một cầu thủ trẻ phát triển toàn diện. Việc được cọ xát trong môi trường thi đấu thực tế, đối mặt với áp lực và những thử thách trên sân cỏ sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước trưởng thành trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Bước tiến mới trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Sau khi thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết vào tháng 6/2026, Champasak HAGL Avenir FC đặt mục tiêu xây dựng đội hình có sức cạnh tranh cao tại Lao League 1, đồng thời tạo dựng môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mang tính quốc tế với sự góp mặt của các cầu thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Lào.

Nguyễn Bảo Đức có nhiều cơ hội ra sân tại Lào.

Hai gương mặt trẻ Nguyễn Bảo Đức (tiền đạo, sinh năm 2007) và Tô Minh Lộc (hậu vệ sinh năm 2008), những cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL, hiện đang có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế trong màu áo Champasak HAGL Avenir FC.

Đối với cả hai, đây không đơn thuần là một chuyến xuất ngoại, mà còn là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyễn Bảo Đức chia sẻ: “ Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được HAGL đề xuất sang Lào để thi đấu, học hỏi và phát triển bản thân tại Champasak FC. Đây là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của tôi ”.

Thử sức tại một giải đấu nước ngoài là trải nghiệm có giá trị đối với những cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân. Thay vì chỉ giới hạn trong quá trình đào tạo, họ có thêm cơ hội tiếp cận những yêu cầu thực tế của bóng đá cấp độ đội một trong khu vực Đông Nam Á.

Môi trường bóng đá đa quốc gia và những bài học từ đồng đội quốc tế

Các cầu thủ Việt Nam có cơ hội tập luyện, sinh hoạt và thi đấu bên cạnh những đồng đội đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền bóng đá khác tại Champasak HAGL Avenir. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng góc nhìn về bóng đá, từ phương pháp tập luyện, tư duy chiến thuật đến cách xử lý tình huống trên sân.

Tô Minh Lộc trong màu áo Champasak HAGL Avenir.

Tô Minh Lộc đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện của các đồng đội tại câu lạc bộ: “ Điều em ấn tượng nhất là các cầu thủ ở đây luôn vui vẻ chào đón những cầu thủ Việt Nam như em. Khi được tập luyện và sinh hoạt cùng các đồng đội đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và những quốc gia khác, em cảm thấy vô cùng bổ ích vì luôn có thể học hỏi những điều tốt nhất từ họ ”.

Cầu thủ trẻ này cũng cho biết bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức chuyên môn mới, đặc biệt trong cách di chuyển và xử lý tình huống thi đấu. Nguyễn Bảo Đức hiểu được giá trị khi cầu thủ trẻ sớm được tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp, dù ở một nền bóng đá thấp hơn Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu phát triển cá nhân, cả Nguyễn Bảo Đức và Tô Minh Lộc đều xác định trách nhiệm đóng góp cho tập thể là ưu tiên quan trọng trong thời gian khoác áo Champasak HAGL Avenir FC. Bộ đôi cầu thủ trẻ đặt mục tiêu giành chức vô địch quốc gia Lào.

Với định hướng cạnh tranh tại Lao League 1, Champasak HAGL Avenir FC đang xây dựng một tập thể có sự kết hợp giữa cầu thủ bản địa và những nhân tố quốc tế. Trong môi trường đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn được trải nghiệm tinh thần làm việc trong một tập thể đa văn hóa, cùng chia sẻ tham vọng và mục tiêu chung.