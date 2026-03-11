Có hàng thủ "khổng lồ", tuyển Việt Nam tự tin quyết đấu Malaysia?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31/3 sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đôi bên lấy lại danh dự (vì tấm vé đi tiếp khả năng sẽ được định đoạt trước đó, khi AFC khả năng cao xử Malaysia thua ngược 2 trận trước Nepal và Việt Nam tại lượt đi do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy tắc).

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu một lợi thế đáng chú ý: hàng phòng ngự có thể hình vượt trội bậc nhất trong lịch sử đội tuyển.

Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam đang có dàn “người gác đền khổng lồ”. Nguyễn Filip cao 1m92, trong khi Trần Trung Kiên và Patrik Lê Giang đều cao 1m91, còn Đặng Văn Lâm cũng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89. Đây được xem là nhóm thủ môn có thể hình tốt bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sở hữu, mang đến lợi thế rõ rệt trong những tình huống không chiến và kiểm soát khu vực cấm địa.

NHM đang rất chờ đợi Đoàn Văn Hậu trở lại ĐT Việt Nam.

Không chỉ khung gỗ, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đang được “nâng cấp thể chất” đáng kể. Với những trung vệ giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh (1m8), Nguyễn Thành Chung (1m8), Bùi Hoàng Việt Anh (1m84) hay Đoàn Văn Hậu (1m86) – những cầu thủ đều có thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ – hệ thống phòng ngự của Việt Nam trở nên rất vững chắc, phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng.

Bùi Hoàng Việt Anh là hậu vệ chất lượng và cao lớn của ĐTQG.

Sự thay đổi về thể hình không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam thường gặp khó khi đối đầu các đội bóng Đông Nam Á có thể lực và chiều cao tốt như Malaysia hay Indonesia. Những tình huống bóng bổng và cố định thường trở thành điểm yếu. Vì vậy, việc bổ sung các cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch có thể hình vượt trội được xem là bước đi nhằm giải quyết hạn chế tồn tại lâu nay.

Ở đợt tập trung gần nhất, tuyển Việt Nam thậm chí có thể có tới bốn cầu thủ Việt kiều, con số nhiều nhất trong một lần hội quân. Sự xuất hiện của những cầu thủ mang dòng máu châu Âu không chỉ giúp đội tuyển cải thiện thể chất mà còn mang lại thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù vậy, chiều cao và thể hình chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng hơn vẫn là sự gắn kết và tổ chức chiến thuật của cả hệ thống phòng ngự. Trong những trận đấu lớn, đặc biệt trước các đối thủ giàu thể lực như Malaysia, khả năng giữ cự ly đội hình, bọc lót và hạn chế sai sót cá nhân sẽ quyết định thành bại.

Với nền tảng thể chất tốt hơn trước cùng sự ổn định về nhân sự, hàng thủ đang được xem là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Nếu duy trì được sự chắc chắn nơi tuyến dưới, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tạo ra thế trận vững vàng trước Malaysia, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Trước khi đấu Malaysia ngày 31/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh lúc 19h00 ngày 26/3. VFF hiện đã có thông tin bán vé về trận đấu này.