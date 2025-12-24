Cô gái nặng 200kg, vòng ba tới 1,7m lột xác ngoạn mục nhờ tập luyện, nay quyến rũ khiến tất cả trầm trồ

Rosie Mercado từng là một trong những phụ nữ nặng cân nhất nước Mỹ. Có thời điểm, cân nặng của cô chạm ngưỡng gần 200 kg , vòng ba có số đo tới 1,7m khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày trở thành thử thách. Những chuyến ra ngoài, đặc biệt là khi di chuyển bằng máy bay, luôn đi kèm với ánh nhìn soi mói và sự bất tiện đến đau lòng. Cuộc sống của Rosie khi đó bị bao trùm bởi sự tự ti, lo lắng và hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bước ngoặt đến khi Rosie nhận ra cân nặng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và cao huyết áp, cô quyết định thay đổi lối sống. Không lựa chọn phẫu thuật hay các biện pháp giảm cân cấp tốc, Rosie bắt đầu từ những điều đơn giản nhất tập gym và vận động mỗi ngày .

Cô gái giảm hơn 100kg nhờ tập luyện (Ảnh: Bossip)

Quá trình tập luyện vất vả của Rosie (Ảnh: Bossip)

Những buổi tập đầu tiên của Rosie vô cùng khó khăn. Cô chỉ có thể đi bộ chậm, thực hiện các bài tập nhẹ và nhảy zumba để làm quen với vận động. Dần dần, cường độ được nâng lên với cardio, tập tạ cơ bản và chế độ ăn uống khoa học hơn. Hành trình giảm cân của Rosie kéo dài nhiều năm, đầy mồ hôi, nước mắt và cả những lần chững lại tưởng chừng bỏ cuộc.

Sự kiên trì mang lại kết quả ngoài mong đợi. Rosie Mercado giảm hơn 100 kg , cơ thể trở nên gọn gàng, khỏe mạnh, có thể tự do vận động và sinh hoạt như một người bình thường. Từ chỗ phải đối mặt với ánh nhìn thương hại, cô dần lấy lại sự tự tin và niềm vui sống. Những hình ảnh "trước – sau" của Rosie được lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế, trở thành minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của ý chí và kỷ luật.

Hành trình lột xác giúp cô tự tin hơn (Ảnh: Bossip)

Nguồn: Bossip