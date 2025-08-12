Cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn ra sân pickleball, gây bàn tán dữ dội vì phản cảm

Mới đây, loạt hình ảnh của một cô gái trẻ trên sân pickleball đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Bức ảnh cô gái đăng tải từ tháng 4 nhưng được chia sẻ rần rần trong các hội nhóm pickleball mấy ngày qua.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không phải là bộ môn pickleball mà là trang phục của cô. Diện áo dáng ngắn cùng quần thể thao trễ hông, hình ảnh cho thấy nhiều khoảnh khắc khoe vòng một và phần eo trần. Không ít ý kiến cho rằng bộ đồ này quá "mát mẻ", chưa phù hợp với môi trường sân thể thao công cộng, đặc biệt khi xung quanh có nhiều người chơi ở các độ tuổi khác nhau.

Cô gái mặc trang phục tranh cãi ra sân pickleball

Một số bình luận cho rằng thời trang thể thao hiện đại vốn hướng đến sự thoải mái, cá tính, và việc mặc đồ gọn nhẹ khi vận động là bình thường. Tuy nhiên, nhóm ý kiến khác lại cho rằng ranh giới giữa "thể thao" và "phản cảm" là rất mong manh, nhất là khi người mặc chủ động đăng ảnh khoe body dễ gây hiểu lầm về mục đích tham gia bộ môn.

Đáng nói, đây không phải lần đầu thời trang pickleball trở thành tâm điểm tranh cãi. Trước đó, tại một số sân ở TP.HCM và Hà Nội, hình ảnh các nữ vận động viên hoặc người chơi phong trào mặc crop-top siêu ngắn, quần bó sát hoặc váy tennis xẻ cao đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người chơi còn phải đề xuất bổ sung nội quy về trang phục để đảm bảo tính "thể thao" và hạn chế sự cố phản cảm, đặc biệt khi pickleball đang thu hút nhiều người ở độ tuổi trung niên và trẻ em tham gia.

Hiện tại, bài đăng của cô gái vẫn thu hút hàng nhiều lượt tương tác, chia sẻ và bình luận trái chiều.