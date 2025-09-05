Cô gái lên đồ xinh hết cỡ đi "xé vé" pickleball với người lạ, gặp sự cố ngượng đỏ mặt trên sân

Cuối tuần rồi, Huyền – cô nàng 25 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội quyết định dành trọn một buổi chiều để chơi pickleball, môn thể thao đang "hot rần rần" dạo gần đây. Vốn mê vận động và cũng rất chú trọng ngoại hình, Huyền luôn quan niệm ra sân không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn phải xinh xắn, để bản thân thêm phần tự tin.

Chiều hôm đó, cô chọn set đồ thể thao quen thuộc với crop-top trắng kết hợp váy xếp ly xanh, thêm đôi giày sneaker năng động. Vừa bước vào sân, Huyền đã nhận được ánh mắt trầm trồ từ mọi người. Một anh trong nhóm còn hài hước trêu: "Đồng đội hôm nay vừa xinh vừa chuyên nghiệp quá, chắc tụi em phải gồng lắm mới theo kịp!"

Nhóm chơi hôm ấy đa phần là những gương mặt mới, lần đầu Huyền gặp. Ban đầu, trận đấu diễn ra khá suôn sẻ. Huyền vốn có kinh nghiệm nên nhập cuộc rất tự tin, liên tục tung ra những cú đánh hiểm hóc khiến đối thủ loay hoay chống đỡ. Không khí sôi nổi, tiếng cười nói rộn vang khắp sân.

Thế nhưng, đến set thứ hai, một sự cố bất ngờ xảy ra. Trong lúc hứng khởi, Huyền tung cú smash cực mạnh nhắm thẳng vào góc sân. Nào ngờ, bóng lệch hướng và trúng ngay bụng một bạn nam đối diện. Anh chàng lập tức ôm bụng, nhăn mặt "ôi một tiếng" khiến cả sân không nhịn được mà bật cười.

Một người khác nhanh trí pha trò: "Chị Huyền ơi, đánh nhẹ tay thôi, bọn em mới tập chơi mà!" Chưa dừng lại ở đó, một chị trong nhóm còn thêm vào: "Nó chưa có vợ đâu, em ơi, từ từ thôi kẻo ế luôn bây giờ!" Cả sân rộ lên tiếng cười, còn Huyền thì chỉ biết đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Khoảnh khắc ấy, cô thật sự chỉ muốn biến mất khỏi sân vì quá ngượng. Nhưng may mắn thay, anh bạn bị "ăn bóng" lại cực kỳ dễ tính. Anh đứng dậy, vỗ bụng cười: "Không sao đâu, chị đánh hay quá, em đỡ không nổi!" Câu nói nhẹ nhàng ấy như cứu Huyền khỏi tình huống khó xử, giúp không khí dịu lại.

Cô gái ngại ngùng vì sự cố trên sân pickleball

Dù vậy, từ sau cú va chạm đó, Huyền không còn giữ được phong độ ban đầu. Cô đánh chậm hơn, dè dặt hơn, không dám tung những cú mạnh tay. Kết quả, đội Huyền có phần lép vế, nhưng bù lại trận đấu vẫn tràn ngập tiếng cười. Ai cũng vui vẻ, động viên nhau rằng "đi giao lưu là chính, thắng thua không quan trọng".

Kết thúc buổi chơi, Huyền ngồi thu dọn vợt và bóng mà trong đầu vẫn còn lẩn quẩn cảnh tượng lúc nãy. Dù thấy ngại chín mặt, cô vẫn bật cười vì mọi người đã đón nhận sự cố một cách hài hước, thoải mái. Đó là điều khiến pickleball trở nên đặc biệt, không chỉ là môn thể thao vận động đơn thuần, mà còn là sợi dây gắn kết, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Sau trải nghiệm lần này, Huyền đúc kết cho riêng mình một bài học: "Đi giao lưu với người lạ rất vui, nhưng chắc lần sau mình phải cân chỉnh lực tay hơn để không biến trận đấu thành trận cười bất đắc dĩ."

Dù vậy, câu chuyện ngượng ngùng hôm ấy có lẽ sẽ trở thành kỷ niệm khó quên, để mỗi lần nhắc lại, Huyền vừa xấu hổ vừa bật cười. Và biết đâu, nhờ cú smash "định mệnh" ấy, cô sẽ có thêm một người bạn mới thân thiết trên sân pickleball.