Cô gái cưới "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam", hiện tại đổi đời, khoe dáng nuột nà khi sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam

Nàng WAG Dung Trần - vợ của cầu thủ Xuân Mạnh sang Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam.

Mới đây, nàng WAG Trần Thị Dung (hay được biết đến với cái tên Dung Trần) đã có mặt tại Malaysia để tiếp lửa cho hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và đội tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026. Trong những trận đấu của Xuân Mạnh tại vòng bảng Dung Trần cũng thường xuyên có mặt để ủng hộ tinh thần cho chồng. Trong loạt ảnh chia sẻ, nàng WAG khoe góc dáng nuột nà dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Vợ Xuân Mạnh khoe dáng nuột nà (Ảnh: FB/ Dung Trần)

(Ảnh: FB/ Dung Trần)

Chuyện tình bền chặt từ thuở hàn vi của Xuân Mạnh - Dung Trần

Nhìn lại chặng đường gắn bó của cặp đôi, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ một hành trình tình yêu chân thành và bền bỉ. Sinh năm 1997 tại Nghệ An, Dung Trần từng là một hot girl nổi tiếng tại địa phương và đã tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Đại học Vinh. Trong khi đó, Phạm Xuân Mạnh từng gắn liền với biệt danh "cầu thủ nghèo nhất U23 Việt Nam" thời điểm làm nên kỳ tích Thường Châu năm 2018 - giai đoạn gia đình anh khó khăn tới mức bố mẹ phải bán trâu để lấy tiền mua giày thi đấu cho con trai.

Vượt qua những thử thách về hoàn cảnh, Dung Trần đã luôn ở bên, cảm thông và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Xuân Mạnh kiên trì vượt khó, theo đuổi đam mê túc cầu. Sau nhiều năm tìm hiểu và gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2021 trong sự chúc phúc ấm áp của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Gia đình Xuân Mạnh và cầu thủ Xuân Son (Ảnh: FB/ Dung Trần)

Xuân Mạnh hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con (Ảnh: FBNV)

Gia thế "không phải dạng vừa" và cuộc sống hôn nhân viên mãn

Cách đây không lâu, Dung Trần từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi hài hước hé lộ về truyền thống gia đình nền nếp và vững vàng của mình: "Bố mẹ kinh doanh. Anh trai công an. Chị dâu địa chính. Em gái công an. Em rể công an. Chồng cầu thủ...". Dòng chia sẻ dí dỏm nhưng đầy tự hào này cho thấy nền tảng gia đình vô cùng cơ bản, tạo nên sự tin tưởng và hậu thuẫn vững chắc cho hai vợ chồng trong công việc lẫn cuộc sống.

Dung Trần trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng (Ảnh: FBNV)

Từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ cùng sự đồng hành khéo léo của bà xã, Xuân Mạnh đã có màn "đổi đời" ngoạn mục. Anh không chỉ hoàn thành tâm nguyện báo hiếu xây nhà khang trang cho cha mẹ ở quê nhà, mà còn gặt hái nhiều thành công với hợp đồng giá trị, mua căn nhà 3 tầng hiện đại tại TP. Vinh và sở hữu nhiều tài sản giá trị.

Sau khi kết hôn, Dung Trần quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hoa, cà phê và tập trung chăm sóc gia đình. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau "đủ nếp đủ tẻ" với một cô con gái và một cậu con trai. Bên cạnh công việc chuyên môn của chồng, gia đình còn mở rộng nguồn thu nhập với hệ thống sân pickleball tại Đà Nẵng.

Sự thấu hiểu, đảm đang cùng sự đồng hành nhiệt thành của Dung Trần – như chuyến đi cổ vũ tại Malaysia mới đây chính là chìa khóa giúp Phạm Xuân Mạnh luôn giữ vững phong độ đỉnh cao trên sân cỏ.