Cô gái bất ngờ hot rần rần ở World Cup, bị nghi là "bạn gái trẻ" của huyền thoại Colombia, sự thật được hé lộ

Một cô nàng đi xem bóng đá giật luôn "spotlight" trên khán đài, trở thành cổ động viên viral nhất Colombia.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 không chỉ nóng dưới sân cỏ mà còn đang sục sôi trên các khán đài. Mới đây, trận đấu giữa đội tuyển Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo đã chứng kiến một khoảnh khắc bùng nổ truyền thông, nhưng không đến từ các siêu sao sân cỏ, mà từ một bóng hồng xinh đẹp trên khán đài. Đó chính là Miranda Yepes — con gái của cựu trung vệ lừng danh kiêm đội trưởng huyền thoại của tuyển Colombia, Mario Alberto Yepes.

Ông Mario Alberto Yepes và con gái đi cổ vũ tuyển Colombia (Ảnh: IG)

Mọi chuyện bắt đầu khi ống kính truyền hình vô tình bắt trọn khoảnh khắc một cô gái có nhan sắc chuẩn hoa hậu đang ngồi cổ vũ cuồng nhiệt bên cạnh Mario Yepes. Ngay lập tức, hình ảnh của cô tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng ráo riết truy tìm danh tính. Ban đầu, sự thân thiết giữa hai người thậm chí còn khiến không ít khán giả nhầm lẫn cô là "bạn gái mới" của cựu danh thủ. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được làm rõ đó chính là cô con gái cưng 21 tuổi của anh.

Cô nàng nổi bật trên khán đài (Ảnh: IG)

Miranda Yepes là con gái lớn của Mario Yepes và vợ cũ Carolina Villegas. Thừa hưởng những nét đẹp thanh tú và sắc sảo, Miranda hiện đang chia sẻ cuộc sống của mình giữa Ý và Colombia. Cô được biết đến là người có mối quan hệ vô cùng khăng khít với bố. Hai bố con thường xuyên đồng hành cùng nhau trong cuộc sống cũng như tại các sự kiện thể thao lớn.

Chỉ sau một đêm, trang cá nhân của Miranda đã ghi nhận lượng tương tác tăng đột biến. Giới truyền thông quốc tế và người hâm mộ quê nhà không tiếc lời ca ngợi, đồng thời phong tặng cho cô danh hiệu "cổ động viên quyến rũ và viral nhất của Colombia" tại kỳ World Cup năm nay.