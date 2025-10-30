Cô gái 2 lần đánh bại Ánh Viên

Trong làng bơi lội Việt Nam, nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên là nhắc đến biểu tượng của kỷ lục và huy chương. Thế nhưng, giữa thời điểm cái tên Ánh Viên còn ở đỉnh cao, một cô gái trẻ đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi hai lần đánh bại “nữ hoàng đường đua xanh” đó là Vũ Thị Phương Anh, vận động viên sinh năm 2001, đến từ TP.HCM.

Năm 2017, tại Giải vô địch bơi quốc gia, khi mới 16 tuổi, Phương Anh khiến giới chuyên môn sững sờ khi vượt qua đàn chị Ánh Viên ở nội dung 50m ếch, giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp. Chưa dừng lại, cô cùng đội tuyển TP.HCM tiếp tục đánh bại đội Quân đội (có Ánh Viên) ở nội dung tiếp sức 4×200m tự do nữ, khẳng định chiến thắng không phải là may mắn.

Nữ VĐV từng 2 lần đánh bại Ánh Viên

Hai chiến thắng ấy không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Phương Anh mà còn là dấu ấn đặc biệt trong làng bơi Việt khi một tài năng trẻ dám thách thức và vượt qua “tượng đài” của môn thể thao này.

Không chỉ được biết đến bởi tài năng thể thao, Vũ Thị Phương Anh còn gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ và khỏe khoắn. Cô sở hữu chiều cao 1m69, làn da rám nắng, thân hình săn chắc và gương mặt mang nét đẹp hiện đại pha chút ngọt ngào.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường của Phương Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ khoảnh khắc cô diện đồ thể thao đến lúc khoác lên trang phục nữ tính, Phương Anh đều toát lên thần thái tự tin, cuốn hút.

Phương Anh hiện vẫn đang thi đấu cho đội TPHCM

Nữ VĐV từng giành HCĐ Giải vô địch trẻ châu Á 2017 ở cự ly 50m ếch

Nhan sắc đời thường của Phương Anh