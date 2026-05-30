Có con với 3 người phụ nữ khác nhau, Neymar đau đầu vì bùng binh "hậu phương" muốn đi cổ vũ World Cup 2026

Neymar đang đối mặt với áp lực lớn trước thềm World Cup 2026, nhưng điều khiến anh đau đầu lúc này không chỉ là chấn thương bắp chân phải chưa hoàn toàn bình phục. Ngoài sân cỏ, tiền đạo người Brazil còn rơi vào một tình huống gia đình vô cùng nhạy cảm liên quan đến các con và mẹ của các bé.

Ngôi sao Brazil hiện có con với 3 người phụ nữ khác nhau. Trong đó, Davi Lucca là con trai của anh với Carol Dantas, còn Mavie và Mel là hai con gái với bạn gái hiện tại Bruna Biancardi. Ngoài ra, Neymar còn có cô con gái Helena với Amanda Kimberlly. Và chính Helena đang trở thành tâm điểm của rắc rối lần này.

Neymar đau đầu vì chuyện hậu phương ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin thân cận, Neymar rất muốn tất cả các con đều có mặt tại Mỹ để cổ vũ anh trong hành trình cùng đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Đây được xem có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của chân sút 34 tuổi, nên anh đặc biệt mong muốn có đầy đủ gia đình bên cạnh trong khoảnh khắc quan trọng ấy.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở chỗ Helena vẫn còn nhỏ và cần mẹ đi cùng trong chuyến sang Mỹ. Amanda Kimberlly vì thế gần như chắc chắn phải xuất hiện nếu cô bé muốn có mặt tại World Cup. Điều này lại khiến Bruna Biancardi không hài lòng. Nguồn tin cho biết bạn gái hiện tại của Neymar không muốn Amanda xuất hiện trong chuyến đi cùng đại gia đình của cầu thủ.

Bruna Biancardi (bạn gái hiện tại của Neymar) và Amanda Kimberlly (người yêu cũ của Neymar (Ảnh: Instagram).

Dù Helena đã có visa Mỹ hợp lệ và hai bảo mẫu của cô bé cũng vừa hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhưng không ai muốn nhận hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ trong thời gian dài mà thiếu mẹ ruột đi cùng. Điều đó khiến Neymar rơi vào thế khó xử giữa hai người phụ nữ.

Một nguồn tin tiết lộ rằng Neymar hiểu rất rõ sức ép từ dư luận nếu Helena không xuất hiện tại World Cup cùng các anh chị em của mình. Thời gian qua, cô bé từng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội, vì vậy việc không đưa Helena sang Mỹ có thể khiến Neymar và Bruna tiếp tục hứng chỉ trích dữ dội.

Trong lúc đó, Liên đoàn Bóng đá Brazil vẫn được cho là giữ niềm tin Neymar sẽ kịp bình phục để dự World Cup, bất chấp chấn thương hiện tại chưa hoàn toàn ổn định. Điều đó khiến ngôi sao Brazil càng phải sớm giải quyết ổn thỏa câu chuyện gia đình trước khi bước vào giải đấu lớn nhất sự nghiệp lần cuối.