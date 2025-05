Cô chủ khách sạn khoe vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng sexy thế này bảo sao cầu thủ nổi tiếng không thể rời mắt

Cặp đôi tiền vệ Phan Văn Đức và vợ hotgirl xứ Nghệ Võ Nhật Linh luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh lại khiến dân tình hết lời khen ngợi khi đi du lịch.

Đáng chú ý, nàng WAG Võ Nhật Linh khiến dân mạng "bỏng mắt" bởi vóc dáng mẹ hai con quá gợi cảm. Cô nàng diện bikini màu trắng khoe 3 vòng nuột nà. Dù đã sinh em bé nhưng vòng 2 của cô nàng sinh năm 1997 vẫn vô cùng thon gọn.

Nhan sắc mẹ hai con Võ Nhật Linh

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Ngay từ thời sinh viên, cô đã nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và từng lọt vào đêm chung khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018". Chính vì thế, cô được cư dân mạng ưu ái gọi là "hot girl mầm non".

Vào đầu năm 2020, Nhật Linh chính thức lên xe hoa với Phan Văn Đức trong một đám cưới ấm cúng tại quê nhà. Cặp đôi nhanh chóng đón con gái đầu lòng cùng năm đó, và tiếp tục chào đón thêm một bé trai vào năm 2022. Dù đã là mẹ hai con, Nhật Linh vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn, làn da tươi sáng và nhan sắc rạng rỡ. Bí quyết của cô là chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể thao đều đặn và giữ tinh thần thoải mái.

Gia đình hạnh phúc của tiền vệ Phan Văn Đức

Chàng cầu thủ nổi tiếng yêu chiều vợ

Trên mạng xã hội, Nhật Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy năng lượng tích cực. Mỗi bức ảnh của cô đều thu hút sự chú ý với nét đẹp thanh tú, nụ cười tươi tắn và gu ăn mặc trẻ trung, hiện đại. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng cô ngày càng "lên hương" về nhan sắc sau khi kết hôn và làm mẹ.

Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh quen biết nhau qua mạng xã hội, trong thời điểm nam cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ sau AFF Cup 2018. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào cuối năm 2019 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tháng 1/2020, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An.

Khi về chung một nhà, gia đình tiền vệ sinh năm 1996 làm ăn ngày càng phát đạt. Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Khoảng một năm trở lại đây, nàng WAG Nhật Linh còn kinh doanh thêm nhà hàng tại Nghệ An vô cùng đông khách. Kinh tế vững chắc giúp tiền vệ này và vợ có đủ nhà lầu, xe sang đắt đỏ giá mấy tỉ đồng.

Văn Đức hiện đang thi đấu cho CLB CAHN, anh mới trở lại sau chấn thương chưa lâu. Tuy nhiên, tiền lương và thưởng mà tiền vệ sinh năm 1996 nhận được thuộc tốp đầu tại Việt Nam. Riêng về phía chàng cầu thủ, anh có thu nhập cao từ việc ký hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng/năm với CLB Công An Hà Nội và mức lương hàng tháng lên đến 100 triệu đồng.