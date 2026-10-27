Cô bé 4 tuổi bên cạnh Beckham giờ đây trở lại hậu phương của Harry Kane với chuyện tình “độc nhất vô nhị”

Chuyện tình “cổ tích” của Harry Kane.

Chuyện tình giữa siêu sao Harry Kane và người vợ Katie Goodland vẫn luôn được coi là một bản tình ca hiếm có. Không phải là kịch bản "chân dài - cầu thủ" thường thấy, mối duyên của cả hai được bồi đắp qua gần ba thập kỷ, bắt đầu từ những ngày thơ bé trên ghế nhà trường cho đến khi cùng nhau chạm tay tới những vinh quang chói lọi nhất.

Mối nhân duyên giữa Harry Kane và Katie Goodland bắt đầu từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ 4 tuổi, cùng lớn lên tại khu Chingford (phía Đông Bắc nước Anh) và học chung trường tiểu học Larkswood. Tình bạn thuần khiết ấy lớn dần theo năm tháng, ghi dấu một cột mốc đặc biệt vào năm 2005. Khi đó, ở độ tuổi 11-12, cặp đôi nhỏ tuổi đã có cơ hội chụp chung một bức ảnh kỷ niệm bên cạnh danh thủ David Beckham trong lễ ra mắt học viện bóng đá của ông. Nhiều năm sau, khi Kane đã đeo băng đội trưởng tuyển Anh còn Katie trở thành bạn đời của anh, tấm hình năm xưa bỗng gây sốt toàn cầu như một chứng nhân kỳ diệu cho định mệnh.

Kane và vợ có mối duyên kỳ lạ (Ảnh: Gamesport)

Cặp đôi chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò vào năm 2011, khoảng thời gian Kane vẫn còn là một cầu thủ trẻ chật vật tìm kiếm chỗ đứng. Việc gắn bó từ thuở chưa có gì trong tay giúp tình yêu của họ xây dựng trên nền tảng sự thấu hiểu chân thành. Kane từng thổ lộ rằng anh cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm thấy tình yêu của đời mình từ sớm, bởi khi đã trở nên nổi tiếng, thật khó để biết ai đến với mình vì con người thật hay vì danh vọng.

Sự nghiệp của Kane thăng hoa cũng là lúc hậu phương của anh ngày càng vững chắc. Tháng 1/2017, cặp đôi đón con gái đầu lòng Ivy Jane và chỉ 6 tháng sau, tiền đạo người Anh đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong kỳ nghỉ ngọt ngào tại Bahamas. Đến tháng 6/2019, một đám cưới riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần đặc biệt được tổ chức. Sau ngày trọng đại, Kane hạnh phúc gọi vợ là "người bạn thân nhất", còn Katie tự hào khẳng định cô đã kết hôn với người bạn tâm giao duy nhất của đời mình.

Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của Kane (Ảnh: IG)

Không chỉ là hậu phương tinh thần, Katie Goodland còn có sự nghiệp riêng ấn tượng. Tốt nghiệp ngành tâm lý học thể thao và làm công việc của một huấn luyện viên thể dục, cô thấu hiểu sâu sắc những áp lực khốc liệt mà chồng phải trải qua trên sân cỏ. Sự hy sinh của Katie thể hiện rõ nhất vào mùa hè năm 2023, khi Kane chuyển tới Đức thi đấu cho Bayern Munich. Trong lúc chồng phải ở khách sạn thích nghi với môi trường mới, Katie ở lại Anh vừa chăm sóc các con, vừa vượt qua kỳ sinh nở người con út trước khi thu vén trọn vẹn để đưa cả gia đình sang Munich tụ họp. Đến nay, tổ ấm của họ đã vẹn tròn với 4 thiên thần nhỏ: Ivy, Vivienne, Louis và Henry.

Katie là hậu phương vững chắc của Harry Kane (Ảnh: IG)

Mới đây nhất, trong bài phát biểu xúc động nhân dịp nhận giải thưởng Quả bóng Vàng, chân sút người Anh đã không ngần ngại dành những lời trân trọng nhất cho người bạn đời. Kane khẳng định Katie đã hy sinh rất nhiều để anh trọn vẹn đuổi theo trái bóng tròn, và chiếc cúp danh giá anh cầm trên tay không thuộc về riêng bản thân mà là thành quả chung của cả gia đình. Sau gần ba thập kỷ đồng hành, từ hai đứa trẻ chung lớp năm 4 tuổi đến cặp vợ chồng hạnh phúccủa làng túc cầu, tình yêu của Harry Kane và Katie Goodland vẫn là hình mẫu lý tưởng về sự kiên định, chân thành và hy sinh vì gia đình.