Có ai tin đây là Harper Beckham không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

Nếu không chú thích rõ ràng, có lẽ chẳng ai dám tin đây là "công chúa út nhà Beckham" - Harper Seven Beckham. Những bức ảnh được lan truyền gần đây khiến dân mạng phải dụi mắt liên tục vì hình ảnh quá khác lạ của cô bé từng gắn liền với những khoảnh khắc sang chảnh, váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ hay ngồi hàng ghế đầu show thời trang cùng mẹ.

Thay vì diện những bộ cánh đắt tiền hay làm tóc chỉn chu như thường lệ, nhân vật trong ảnh xuất hiện trong outfit cực kỳ giản dị: áo phông trắng rộng thùng thình, quần short ngắn, tóc buộc xoã tự nhiên. Không son phấn, không phụ kiện hàng hiệu, thậm chí dáng vẻ còn có phần lười biếng, thoải mái đúng chuẩn "con gái tuổi teen đi nghỉ mát".

Không thể tin đây là Harper Beckham - tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Beckham

Chính sự đối lập ấy khiến cộng đồng mạng "vỡ oà": "Ủa đây là Harper thật hả, nhìn khác quá trời luôn!", "Từ cô bé sành điệu thành cô nàng bình dân trong tích tắc, đỉnh thật", "Đúng kiểu rich kid nhưng sống đúng tuổi, không cần phải lồng lộn"...

Trên các nền tảng xã hội, nhiều người còn so sánh hình ảnh "đời thường" này với những lần Harper xuất hiện bên bố - David Beckham và mẹ - Victoria Beckham - lúc nào cũng là tiểu thư nhỏ, được chăm chút từng chi tiết, bước đi nhẹ nhàng trên đôi giày hàng trăm USD. Còn lần này, cô bé lại thoải mái, hồn nhiên, chẳng màng camera hay ánh nhìn người khác.

Mặc mộc của Harper Beckham gây chú ý

Nhiều fan cho rằng đây mới chính là Harper thật nhất: một cô gái 14 tuổi đang tận hưởng tuổi thiếu niên của mình, không còn là "phiên bản hoàn hảo" dưới ống kính của giới truyền thông. Bởi dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng bậc nhất hành tinh, Harper vẫn có quyền được lớn lên như bao đứa trẻ khác - đơn giản, vụng về và đôi khi xuề xoà một chút cũng chẳng sao.

Dẫu vậy, nhìn lại mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Cô bé từng nằm gọn trong vòng tay David Beckham giờ đã cao lớn, gương mặt bắt đầu thay đổi rõ rệt, phảng phất nét trưởng thành. Và có lẽ, đó là lý do khiến nhiều người "không nhận ra nổi" - bởi Harper đang dần rời xa hình ảnh của một "công chúa nhỏ", để trở thành một thiếu nữ thực thụ theo cách tự nhiên nhất.

Harper Beckham trong vibe tiểu thư tài phiệt



