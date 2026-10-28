Có ai như Mbappe, 9 năm lỡ hẹn với Quả bóng Vàng

Hành trình 9 năm lỡ hẹn Quả bóng vàng của Kylian Mbappe.

Đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2026 khép lại tại Anh với khoảnh khắc ăn mừng của Harry Kane. Trên hàng ghế khán giả, Kylian Mbappe lặng lẽ theo dõi người đồng nghiệp nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá. Mặc dù đã đạt được vị trí cao nhất trong sự nghiệp bình chọn của mình với vị trí thứ 2, chân sút chủ lực của Real Madrid vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng. Đây đã là lần thứ 9 liên tiếp ngôi sao người Pháp lỗi hẹn với ước mơ lớn nhất đời mình.

Mbappe 9 lần lỡ hẹn với Quả bóng Vàng (Ảnh: Getty)

Nhìn lại lịch sử giải thưởng, Mbappe sở hữu một kỷ lục đáng nể nhưng cũng đầy cay đắng. Anh là cầu thủ Pháp đầu tiên trong lịch sử liên tục góp mặt trong danh sách top 10 ứng viên Quả bóng vàng suốt 9 năm liền. Xuất hiện lần đầu vào năm 2017 với vị trí thứ 7, tài năng trẻ khi đó nhanh chóng vươn lên hạng 4 vào năm 2018 sau chức vô địch World Cup cùng tuyển Pháp. Tuy nhiên, những năm sau đó là chuỗi phong độ trồi sụt về mặt danh hiệu cá nhân: thứ 6 năm 2019, thứ 9 năm 2021 và trở lại vị trí thứ 6 vào năm 2022. Ngay cả khi đã chạm sát cột mốc bằng vị trí thứ 3 vào năm 2023, Mbappe vẫn tiếp tục văng khỏi top 5 ở hai mùa giải 2024 và 2025 và cuối cùng là về nhì năm 2026.

Sự kiên trì của tiền đạo sinh năm 1998 là điều không thể phủ nhận, nhưng việc luôn gục ngã trước bước ngoặt quyết định đã khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng nặng nề. Thất bại tại kỳ bầu chọn năm 2026 càng trở nên cay đắng hơn bởi sự tự tin thái quá của chính chủ. Chỉ vài tháng trước lễ trao giải, Mbappe từng công khai tuyên bố đầy ngạo nghễ: "Không ai giỏi hơn tôi ở thời điểm này". Chính phát ngôn khẳng định vị thế đó đã biến trận thua trước Harry Kane thành một "gáo nước lạnh", khiến dư luận không tiếc lời mỉa mai sự ngạo mạn của anh.

Mbappe để lại nhiều tiếc nuối (Ảnh: Getty)

Làn sóng chế giễu nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi kết quả được công bố. Nhiều người hâm mộ không ngần ngại châm biếm rằng Mbappe thực sự nghĩ mình có thể giành Quả bóng vàng mà không sở hữu bất kỳ danh hiệu tập thể lớn nào trong suốt hai năm qua. Thậm chí, mạng xã hội tin tức thể thao ESPN cũng nhập cuộc với dòng bình luận cay đắng khi mỉa mai chân sút người Pháp "dẫn đầu danh sách những người mặc đẹp nhất gala trao giải". Từ vị thế của một siêu sao được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới sau kỷ nguyên của Messi và Ronaldo, Mbappe giờ đây lại bị gán cho hình ảnh của một kẻ thường xuyên "làm nền" cho chiến thắng của người khác.

Bên cạnh những lời châm biếm từ cộng đồng mạng, bài toán về cái tôi của Mbappe cũng bị giới chuyên môn đem ra phân tích. Huyền thoại bóng đá Pháp Jean-Pierre Papin từng thẳng thắn chỉ trích phong cách thể hiện bản thân của hậu bối. Ông nhận định rằng dù Mbappe sở hữu vô số kỷ lục ấn tượng, nhưng cách anh luôn đặt cái tôi cá nhân lên trên tập thể đã vô tình phản tác dụng. Quả bóng vàng là giải thưởng do hội đồng chuyên gia và nhà báo khắp thế giới bình chọn, nơi sự cống hiến toàn diện và danh hiệu tập thể luôn được đặt lên bàn cân cùng với các chỉ số cá nhân.

Dẫu vậy, dù về nhì ở tuổi 27, cơ hội để Mbappe chạm tay vào Quả bóng vàng trong tương lai vẫn chưa hoàn toàn khép lại.