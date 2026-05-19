Clip Neymar bật khóc nức nở khi được dự World Cup

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Brazil sẽ lên đường sang Bắc Mỹ tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định gây chú ý nhất trong bản danh sách này chính là sự xuất hiện của siêu sao Neymar.

Giống như bao cầu thủ và người hâm mộ, Neymar cùng gia đình ngồi trước màn hình tivi để theo dõi trực tiếp buổi công bố danh sách đội tuyển Brazil. Ngay khi HLV Ancelotti đọc tên Neymar, bạn gái đã ôm lấy chân sút sinh năm 1992 ăn mừng vì hạnh phúc. Neymar đã không giấu được niềm hạnh phúc, bật khóc vì cuối cùng sau bao nỗ lực anh đã được khoác áo tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Neymar bật khóc

Danh sách tuyển Brazil

Ở tuổi 34, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Santos sẽ có kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, sau các năm 2014, 2018 và 2022. Đây được xem là một bước ngoặt lớn với cá nhân Neymar, bởi anh đã phải trải qua một thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển quốc gia do chấn thương dây chằng nghiêm trọng và các vấn đề về thể lực. Dù vậy, với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil (79 bàn thắng), kinh nghiệm và đẳng cấp của Neymar vẫn là thứ vũ khí mà huấn luyện viên Ancelotti không muốn bỏ lỡ.

Tuy nhiên, việc triệu tập ngôi sao số 10 này cũng mang lại không ít hoài nghi từ dư luận do phong độ gần đây của anh chưa thực sự ổn định. Trả lời phỏng vấn truyền thông, chiến lược gia người Ý khẳng định Neymar là một cầu thủ quan trọng, nhưng anh sẽ không nhận được bất kỳ đặc quyền nào và phải cạnh tranh sòng phẳng để có suất đá chính.

Hàng công của tuyển Brazil hiện tại đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trẻ trung, sung mãn và có phong độ cao như Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick hay Raphinha. Thử thách dành cho Neymar tại giải đấu lần này là rất lớn, khi anh vừa phải giữ cho bản thân không tái phát chấn thương, vừa phải chứng minh mình vẫn đủ sức gánh vác lối chơi của "Vũ công Samba".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C cùng các đối thủ Morocco, Haiti và Scotland. Đội bóng vàng-xanh sẽ chơi trận ra quân gặp Morocco vào ngày 14/6. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng sự trở lại của Neymar sẽ tiếp thêm sức mạnh để Brazil hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu trong lịch sử.