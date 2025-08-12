CLB VTV Bình Điền Long An được mời tham dự giải bóng chuyền quốc tế King’s Cup 2025

Đội VTV Bình Điền Long An dự kiến sẽ thi đấu giải King's Cup 2025 tại Thái Lan vào tháng 9. Ảnh: AVC

Đại diện VTV Bình Điền Long An cho biết SGGP thông tin đội bóng đã được mời tham dự giải bóng chuyền quốc tế King’s Cup 2025 tại Thái Lan. Giải này dự kiến diễn ra từ ngày 12 tới 18-9.

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm nay, đội bóng giành ngôi á quân giải AVC Champions League 2025 của bóng chuyền châu Á. Vì vậy, việc thi đấu giải King’s Cup 2025 là cơ hội quan trọng giúp HLV Thái Quang Lai cùng cầu thủ tích lũy chuyên môn có giá trị. Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đóng góp 3 cầu thủ trong thành phần đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa và Trần Thị Thanh Thúy. Trong đó, Khánh Đang và Thanh Thúy là những người thi đấu chính thức trên sân ở đội hình của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết danh sách cầu thủ tham dự giải King’s Cup 2025 sẽ do HLV Thái Quang Lai và ban huấn luyện quyết định. Tuy nhiên, đội bóng sử dụng nội binh chứ không thuê tăng cường ngoại binh.

Khi thi đấu AVC Nations Cup 2025, đội VTV Bình Điền Long An có tăng cường ngoại binh Natalia Lijewska và chủ công Vi Thị Như Quỳnh.

Tháng 7 vừa qua, đội bóng này đã tập huấn cùng đội PFU Blue Cats tại Vĩnh Long và cầu thủ được thực hiện đấu tập với các đối thủ tới từ Nhật Bản.

Danh sách đội hình tuyến 1 của VTV Bình Điền Long An đang có các cầu thủ: Nguyễn Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương.