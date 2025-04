CLB V.League mời công an vào điều tra, không chấp nhận giải thích của VFF về trọng tài

Vào tối nay (29/4), CLB SLNA thông báo đã nhận được công văn phúc đáp từ VFF về tình huống gây tranh cãi khi gặp Thể Công ở vòng 20 V.League. Tuy nhiên, đội bóng này bày tỏ sự không hài lòng và tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc.

“Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhận thấy Công văn phúc đáp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa thực sự nêu rõ cơ sở, căn cứ và bằng chứng để kết luận, giải thích một cách thỏa đáng các tình huống gây tranh cãi, để lại nhiều nghi vấn về công tác trọng tài.

Theo đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ gửi Văn bản và dữ liệu Video các tình huống của trận đấu đến Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an với mong muốn Cục Cảnh sát hình sự (C02) vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn tiêu cực trong bóng đá của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An ngày 25/04/2025.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hiểu rằng kết quả trận đấu không thể thay đổi, nhưng việc phối hợp, trình báo với các đơn vị có liên quan và Cục Cảnh sát hình sự (C02) sẽ góp phần phòng tránh, ngăn chặn và đấu tranh với tiêu cực trong bóng đá, góp phần vào sự minh bạch, trong sạch cho bóng đá Việt Nam”, trang chủ đội bóng này thông tin.

Cần góc máy rõ hơn để xác định bóng đã đi ra ngoài hay chưa.

Phút 51 trận đấu giữa Thể Công và SLNA hôm 25/4 vừa qua, từ pha đá phạt góc của Hồ Văn Cường, trung vệ Thanh Bình (Thể Công Viettel) phá bóng không tốt. Trung vệ Lê Văn Thành (SLNA) băng vào dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn không công nhận bàn thắng này. Ông nhận được tín hiệu từ các trợ lý và từ chối pha lập công của Lê Văn Thành. Trận đấu này có VAR nhưng trọng tài chính đã không xem lại băng hình.

Trong khi đó, tín hiệu tay và cờ của trọng tài biên khiến người xem cho rằng ông xác định bóng đã ra ngoài đường biên ngang rồi cuộn vào trong sân. Thế nhưng góc máy truyền hình không đủ rõ ràng để đánh giá nhận định này đúng hay sai.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn và đồng nghiệp gây tranh cãi lớn khi không công nhận bàn thắng của SLNA.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu bao gồm trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn. Hai trợ lý là các ông Đoàn Quốc Huy và Trần Văn Hải. Trọng tài thứ 4 là ông Lê Vũ Linh - người mắc rất nhiều sai lầm trong mùa giải năm nay. Vị trí trọng tài VAR gọi tên ông Trương Hồng Vũ và trợ lý VAR là ông Nguyễn Ngọc Châu.