CLB Khánh Hòa đã chính thức xuống hạng khi mùa giải V.League 2023/2024 vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc. Nhiều cầu thủ Khánh Hòa đã quyết định không tham gia tập luyện và thi đấu do vấn đề nợ lương kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sự nghiệp của họ.



Cụ thể, theo thông tin từ một cầu thủ, đội 1 của CLB Khánh Hòa hiện có 25 cầu thủ nhưng đã có 13 đến 14 người bỏ tập. Hạn chót để CLB giải quyết nợ lương được đặt ra là ngày 5/6, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có động thái cải thiện nào từ ban lãnh đạo đội bóng. Cầu thủ này cho biết anh bị nợ 80% tiền lót tay mùa trước, 50% tiền lót tay mùa này và 3 tháng tiền lương, tổng cộng ước tính khoảng 800 triệu đồng, và có người còn bị nợ nhiều hơn, lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Gần nhất, CLB Khánh Hòa làm khách trên sân Hà Nội FC ở vòng 22 V.League và thua 2-5.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể là do vấn đề tài khoản của CLB bị khóa do nợ thuế của nhà tài trợ trước đó, ngăn cản việc thanh toán lương từ doanh nghiệp mới. Dù vậy, đối với một số cầu thủ, lý do này không thực sự đủ thuyết phục.

V.League dự kiến sẽ tiếp tục sau khi giai đoạn FIFA Days tháng 6 kết thúc. Trận tiếp theo của Khánh Hòa là gặp Quảng Nam trên sân nhà vào ngày 15/6. Tuy nhiên, nếu không đủ cầu thủ thi đấu, đội có thể phải nhận án phạt nặng và bị giáng xuống hạng Ba mùa sau.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến CLB Khánh Hòa mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đội bóng khác trong việc quản lý tài chính và nghĩa vụ đối với cầu thủ.