CLB Việt Nam ngăn cản sao tuyển Lào về nước thi đấu?

Nguyên nhân chính là do CLB chủ quản của anh, Đông Á Thanh Hóa, yêu cầu Damoth tiếp tục ở lại để luyện tập chuẩn bị cho các giải đấu trong nước, bao gồm Cúp Quốc gia và V.League, sẽ trở lại vào giữa tháng Chín.

Trong ba vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/2026, tiền vệ 21 tuổi này đã không được ra sân một phút nào. Trong số đó, có hai trận không được đăng ký thi đấu. Mặc dù vậy, với việc Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương và một số cầu thủ khác lên tập trung cùng đội U23 Việt Nam, CLB Thanh Hóa có thể có kế hoạch sử dụng Damoth trong thời gian tới.

Damoth không thể về tập trung với U23 Lào ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Damoth Thongkhamsavath sinh ngày 3 tháng 4 năm 2004, là trụ cột của cả đội U23 và đội tuyển quốc gia Lào. Anh có nguồn gốc Việt Nam khi ông bà nội là người Quảng Bình nhưng đã sống tại Lào lâu năm. Mặc dù không nói tiếng Việt thành thạo, nhưng anh có thể giao tiếp cơ bản. Trước đó, trong mùa giải vừa qua, Damoth đã cùng CLB Ezra giành chức vô địch Giải VĐQG Lào và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất.

Hiện tại, U23 Lào đang tập huấn tại Thái Lan trước khi di chuyển đến Indonesia tham dự vòng loại U23 châu Á. Hình ảnh từ Liên đoàn Bóng đá Lào không có sự xuất hiện của Damoth, người vẫn đang ở lại CLB. Mặc dù vòng loại diễn ra trong thời gian FIFA Days tháng 9, nhưng CLB Thanh Hóa có quyền không nhả cầu thủ do đây chỉ là đội U23 và không phải đội tuyển quốc gia.

Trong bảng J của vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Lào sẽ đối đầu với Indonesia, Hàn Quốc và Macau, và sự thiếu vắng của Damoth có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng.