CLB Thanh Hóa tiếp tục nhận thêm án phạt từ FIFA

Đội bóng xứ Thanh tiếp tục có tên trong thông báo kỷ luật vừa được LĐBĐ thế giới (FIFA) gởi đến LĐBĐ Việt Nam (VFF) liên quan đến đơn kiện của cầu thủ nước ngoài.

Matias Belli Moldskred trong những ngày đầu gia nhập đội bóng xứ Thanh.

Cầu thủ đứng đơn kiện CLB Thanh Hóa lần này là tiền vệ Matias Belli Moldskred. Vụ việc đã được FIFA nhận đơn và ngày 16-10, trưởng ban kỷ luật FIFA, Americo Espallargas đã gửi văn bản đến VFF để yêu cầu thực hiện lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Thanh Hóa.

Trong văn bản, Ban kỷ luật viện dẫn quyết định số FPSD-24713 để thông báo và cho biết “Bất chấp quyết định, Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Matias Belli Moldskred”.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Về vấn đề này, chúng tôi xin thông báo với các bên rằng FIFA đã áp đặt lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trên phạm vi quốc tế và trong nước đối với bị đơn. Lệnh cấm đăng ký sẽ có hiệu lực cho đến khi các khoản tiền nợ được thanh toán và có thời hạn tối đa 3 kỳ đăng ký liên tiếp”. Ban kỷ luật của FIFA cũng yêu cầu VFF “ngay lập tức áp dụng lệnh đăng ký cầu thủ mới ở cấp độ quốc gia với bị đơn nếu chưa thực hiện”.

Ở nội dung văn bản, Ban kỷ luật FIFA không nêu cụ thể số tiền Thanh Hóa phải trả cho Matias Moldskred Belli, cầu thủ vốn thi đấu cho Thanh Hóa từ tháng 3-2026. Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh vướng vào những kiện tụng của cầu thủ nước ngoài lên FIFA mà hầu hết cầu thủ đều được xử thắng.