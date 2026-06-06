CLB Thanh Hóa lại mất trụ cột trước vòng cuối V.League

CLB Thanh Hóa đối diện với nhiều khó khăn ở vòng 26 V.League trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đang trải qua cơn đau đầu về nhân sự khi tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov phải trở về tập trung đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan trong quãng thời gian FIFA Days. Đội bóng xứ Thanh không thể thuyết phục liên đoàn nước này cũng như cá nhân Odil. Hơn 2 năm qua, anh mới có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia và không thể bỏ lỡ.

Tiền vệ này cũng đã nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa sau trận đấu gặp Ninh Bình. Anh tâm sự rằng mình coi đội bóng là nhà và không muốn rời xa nơi đây. Tuy nhiên, Odil muốn tìm kiếm thêm những thử thách mới trong sự nghiệp.

CLB Thanh Hóa không có sự phục vụ của Odil và Doãn Ngọc Tân.

Trong khi đó, Doãn Ngọc Tân với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 25 V.League cũng đã sớm chia tay V.League mùa giải này. Tiền vệ sinh năm 1994 đã dọn toàn bộ đồ của mình ở câu lạc bộ và chuyển đến đội bóng mới là Thể Công Viettel. Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng bị rách cơ và phải nghỉ gần một tháng.

Đây đều là những chấn thương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyên môn và nhân sự của Thanh Hóa.

HLV Mai Xuân Hợp cho biết: " Chúng tôi nghĩ rằng thiếu vắng nhân sự là điều ảnh hưởng lớn nhưng không phải không có phương án giải quyết. Thanh Hóa vốn dĩ thiếu hụt lực lượng suốt cả năm qua chứ không phải bây giờ. Tôi đã có phương án thay thế và muốn giành kết quả tốt để tri ân người hâm mộ ".

Tình cảnh của Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng hoàn toàn trái ngược nhau. Thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã trụ hạng sớm trước một vòng đấu nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn có nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

Họ đang xếp thứ 12 khi cùng có 21 điểm với các đội xếp sau như PVF-CAND và Becamex TP.HCM. Quế Ngọc Hải và đồng đội có quyền tự quyết khi chỉ cần thắng trận là chắc chắn ở lại V.League mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu còn lại.