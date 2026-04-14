CLB Thái Lan nhất quyết không sang Campuchia, Việt Nam bất ngờ được gọi tên

Một diễn biến đáng chú ý vừa xảy ra tại đấu trường Cúp CLB Đông Nam Á khi đại diện Thái Lan – Bangkok United – kiên quyết từ chối sang Campuchia thi đấu, buộc ban tổ chức phải thay đổi kế hoạch và lựa chọn Việt Nam làm địa điểm trung lập.

Theo lịch ban đầu, trận đấu giữa Bangkok United và đại diện Campuchia, PKR Svay Rieng thuộc bảng B Shopee Cup 2025/26, dự kiến diễn ra trên sân Morodok Techo (Phnom Penh). Tuy nhiên, đội bóng Thái Lan đã không đồng ý di chuyển sang Campuchia và đề xuất phương án thay thế. Trước sức ép từ phía CLB này, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) buộc phải cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch tổ chức.

Bangkok United

Sau quá trình xem xét, phương án được thông qua là đưa trận đấu về Việt Nam, cụ thể là sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, công tác tổ chức cũng như lịch thi đấu chung của giải.

Theo lịch cập nhật mới nhất, cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 22/4. Việc thay đổi địa điểm trong thời gian ngắn cho thấy sự linh hoạt của ban tổ chức, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực khi liên tục được chọn làm “điểm tựa” cho các trận đấu quốc tế.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Bangkok United tỏ rõ quan điểm cứng rắn trong việc thi đấu tại Campuchia. Trước đó, đội bóng này từng từ chối hành quân sang quốc gia láng giềng vì những lo ngại liên quan đến yếu tố an ninh, thậm chí chấp nhận nguy cơ bị xử thua.

Chính vì vậy, quyết định “không nhượng bộ” lần này của đại diện Thái Lan không gây quá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, hệ quả kéo theo lại khá đáng chú ý khi Việt Nam bất ngờ trở thành phương án thay thế, dù không liên quan trực tiếp đến cặp đấu.

PKR Svay Rieng

Việc sân Hàng Đẫy được lựa chọn cũng phần nào khẳng định uy tín của bóng đá Việt Nam trong mắt khu vực. Với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi cùng kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn, Hà Nội được xem là điểm đến an toàn, thuận tiện và đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu cấp khu vực.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện này cho thấy những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức các giải đấu Đông Nam Á, đặc biệt là sự chênh lệch về điều kiện cơ sở hạ tầng và các yếu tố đảm bảo an toàn giữa các quốc gia. Khi một đội bóng sẵn sàng từ chối thi đấu sân khách, ban tổ chức buộc phải tìm giải pháp trung hòa lợi ích, và Việt Nam đang nổi lên như lựa chọn đáng tin cậy trong những tình huống như vậy.

Dù chỉ là một sự thay đổi mang tính tình thế, việc Việt Nam được “gọi tên” một lần nữa cho thấy vị thế ngày càng cao của bóng đá nước nhà trong khu vực – không chỉ trên sân cỏ mà còn ở năng lực tổ chức và uy tín quốc tế.