CLB Thái Lan của HLV Park Hang-seo muốn “cướp” Nguyễn Xuân Son khỏi Việt Nam?

CLB Thai League 2, Kanchanaburi Power được cho là đang muốn chiêu mộ Nguyễn Xuân Son, chân sút nhập tịch đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Thái Lan, CLB Kanchanaburi Power - đội bóng vừa bổ nhiệm HLV Park Hang-seo vào chiếc ghế thuyền trưởng - đang đưa tiền đạo Nguyễn Xuân Son vào danh sách ưu tiên chiêu mộ cho mùa giải 2026/27. Đây được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý nhất của đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2.

Kanchanaburi Power đang bước vào cuộc cải tổ mạnh mẽ nhằm hướng tới mục tiêu thăng hạng Thai League 1. Sau khi bổ nhiệm HLV Park Hang-seo với bản kế hoạch dài hạn, đội bóng này liên tiếp mang về nhiều gương mặt đáng chú ý và sẵn sàng chi đậm để nâng cấp lực lượng. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Xuân Son nổi lên như một phương án lý tưởng cho hàng công.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power.

Xuân Son được đánh giá cao nhờ khả năng săn bàn toàn diện, nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi giàu sức mạnh. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Nam Định cũng như đội tuyển Việt Nam đã giúp tiền đạo sinh năm 1997 lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng trong khu vực. Theo truyền thông Thái Lan, chính HLV Park Hang-seo là người đặc biệt quan tâm tới thương vụ này nhờ sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Việt Nam.

Không dễ lấy người từ Nam Định

Dù vậy, khả năng Kanchanaburi Power sở hữu Xuân Son không hề đơn giản.

Tiền đạo nhập tịch này hiện vẫn là ngôi sao số một của CLB Nam Định và được xem như "báu vật" của đội bóng thành Nam. Giá trị chuyên môn, sức hút thương mại và tầm ảnh hưởng của Xuân Son khiến Nam Định không có lý do để dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán. Muốn thành công, đại diện Thái Lan có thể sẽ phải đưa ra mức phí chuyển nhượng rất lớn cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Việt Nam quan tâm hơn cả không nằm ở câu chuyện chuyển nhượng, mà là những tác động có thể xảy ra với đội tuyển quốc gia nếu Xuân Son thực sự sang Thái Lan thi đấu.

Nguy cơ ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Thái Lan luôn là hai thế lực cạnh tranh quyết liệt nhất của bóng đá Đông Nam Á. Mọi cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đều mang ý nghĩa danh dự và vị thế khu vực.

Nếu Xuân Son chuyển sang khoác áo một CLB Thái Lan, đặc biệt là đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo - người từng là biểu tượng thành công của bóng đá Việt Nam - câu chuyện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt.

Điều đáng nói là lịch thi đấu tại Thai League không phải lúc nào cũng thuận lợi cho các đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, các CLB Thái Lan từng nhiều lần gây tranh cãi khi không muốn nhả cầu thủ cho những đợt tập trung ngoài FIFA Days, thậm chí ngay cả với các đội tuyển của chính Thái Lan ở những giải đấu khu vực.

Bởi vậy, nếu Xuân Son thi đấu tại Thai League 2, khả năng phục vụ đội tuyển Việt Nam trong một số giai đoạn hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu, vấn đề di chuyển hoặc những cuộc thương lượng giữa CLB chủ quản với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đây là điều mà HLV Kim Sang-sik chắc chắn không mong muốn. Sau những gì đã thể hiện, Xuân Son đang được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất trên hàng công tuyển Việt Nam. Mất đi sự phục vụ của chân sút này ở bất kỳ đợt tập trung nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội tuyển.

Tất nhiên, việc ra nước ngoài thi đấu cũng mang đến nhiều lợi ích. Một môi trường cạnh tranh mới mẻ có thể giúp Xuân Son hoàn thiện bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng tầm chuyên môn. Song xét trên góc độ lợi ích của đội tuyển quốc gia, đây vẫn là thương vụ tiềm ẩn không ít rủi ro.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả mới chỉ dừng ở mức tin đồn từ phía truyền thông Thái Lan. Nam Định chưa phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng chia tay chân sút chủ lực của mình. Nhưng việc Kanchanaburi Power đưa Xuân Son vào tầm ngắm cũng cho thấy giá trị ngày càng lớn của ngôi sao nhập tịch này trên bản đồ bóng đá Đông Nam Á.

Và nếu một ngày nào đó thương vụ trở thành hiện thực, đó chắc chắn sẽ là một trong những vụ chuyển nhượng gây tranh cãi nhất giữa hai nền bóng đá vốn luôn xem nhau là kỳ phùng địch thủ của khu vực.