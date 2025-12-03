CLB nữ TPHCM giữ hạng 5 châu Á

CLB nữ TPHCM góp phần giúp hệ thống CLB nữ Việt Nam giữ hạng trong top 5 châu Á giữa mùa 2025-2026.

Australia tiếp tục giữ vững vị trí số 1 nhờ vào các màn trình diễn mạnh mẽ trong nước và sự ổn định của câu lạc bộ. Ở đấu trường AFC Women Champions League 2025-2026, CLB Melbourne City đã giành trọn 3 trận thắng để giành ngôi đầu bảng A đầy thuyết phục. Kết quả trên đã giúp Australia đạt 97.93 điểm, trong đó có 70 điểm từ thành tích của CLB.

Đứng nhì bảng A là CLB nữ TPHCM khi vượt qua các đội Stallion và Lyon City. CLB nữ TPHCM đã duy trì sự ổn định trên đấu trường khu vực của như cả ở trong nước khi bảo vệ thành công ngôi VĐQG. Danh hiệu vô địch trên cũng đã đặt 1 vé tham dự AFC Women Champions League 2026-2027 cho cô trò HLV Kim Chi. Thành tích trong năm qua của CLB nữ TPHCM cũng giúp Việt Nam giữ hạng 5 châu Á giữa mùa 2025-2026 với 74.72 điểm. Trong đó CLB nữ TPHCM đem về 50.12 điểm.

Các vị trí thứ nhì, ba và tư lần lượt thuộc về Nhật Bản (81.15 điểm), Trung Quốc (80.34 điểm) và Hàn Quốc (74.14 điểm). Việt Nam đứng thứ 5 châu Á đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Theo sau lần lượt là Philippines, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore...