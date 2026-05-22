CLB Ninh Bình và quyền tự quyết định thứ hạng

Sự thăng hoa của Geovane trong thời gian gần đây đem lại tín hiệu lạc quan cho Ninh Bình ở 3 trận còn lại của V-League 2025-2026.

Ba trận còn lại. Ninh Bình lần lượt gặp Công an TPHCM, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Trận “xương” nhất có lẽ là cuộc so tài cùng Công an TPHCM ở vòng 24 vào tối 23-5. Nhưng thực lực đồng đều, phong độ ổn định và nhất là thi đấu trên sân nhà, Hoàng Đức và các đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn. Cùng với đó, sự thăng hoa trên hàng công những trận gần đây của Geovane cũng đủ để gởi lời cảnh báo đến hàng phòng ngự Công an TPHCM, khu vực bất ổn nhất của đại diện TPHCM trong thời gian qua.

Đội khách vốn không còn hy vọng ở mục tiêu đua vào top 3, đã an toàn trụ hạng nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự "nóng máy" của các đôi chân. Nhiều thuận lợi đang hội tụ với đội chủ nhà, liệu họ sẽ nắm bắt được?

Với 44 điểm và đang hơn Hà Nội FC 2 điểm, Ninh Bình đang có quyền tự quyết ở cuộc đua giành Huy chương đồng của mùa giải. Nhất là lịch thi đấu 3 trận còn lại của họ thuận lợi hơn so với Hà Nội FC. Với đà phong độ hiện nay như hai trận thắng liên tiếp trước Hải Phòng và SLNA vừa qua, việc giành trọn 9 điểm trong ba trận còn lại trong tầm tay của đội bóng Cố đô.

Phong độ thiếu ổn định của Công an TPHCM đã làm cho họ không còn hy vọng tranh vào top 3.

Nếu Ninh Bình tự mình giải quyết tốt ba trận còn lại thì không cần quan tâm đến áp lực của Hà Nội FC từ phía sau. Thậm chí, họ đang ấp ủ hy vọng soán ngôi nhì bảng của TC Viettel. Đang hơn 5 điểm nhưng ba trận vào cuối mùa TC Viettel gặp các đối thủ đều thuộc ngành Công an, lần lượt là PVF CAND, Công an TPHCM và Công an Hà Nội. Độ khó cho đội bóng áo lính ngang nhau khi PVF CAND đang đứng cuối bảng, rất cần điểm để thoát hiểm. Hai đối thủ còn lại dù đã an bài về mục tiêu nhưng nếu đá đúng sức thì sẽ rất khó chịu.

Trở lại cuộc so tài giữa Ninh Bình và Công an TPHCM, trận lượt đi Ninh Bình thắng 4-3 ngay trên sân Thống Nhất sau màn rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn. Cuộc so tài trên sân Ninh Bình vào ngày 23-5, kịch bản nhiều bàn thắng liệu sẽ tái hiện?

Dự đoán: 2-1