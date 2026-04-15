CLB Ninh Bình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng thứ 3 trong mùa giải

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết ông Bae Ji Won vừa được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng Ninh Bình FC. Ông Vũ Tiến Thành đảm nhiệm vai trò giám đốc kĩ thuật của đội bóng.

Dù vậy, việc thay thế người đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng không làm xáo trộn nội bộ của Ninh Bình FC. Ông Vũ Tiến Thành vẫn là người chịu trách nhiệm chuyên môn chính cho đội bóng. Tuy nhiên, ông Thành không có bằng huấn luyện viên Pro nên chưa đáp ứng điều kiện. Ông Bae Ji Won có đủ bằng cấp và được đăng kí để đảm bảo yêu cầu của ban tổ chức giải.

Huấn luyện viên Bae Ji Won từng chịu trách nhiệm về khâu thể lực cho đội tuyển Việt Nam. Sau đó, ông trở thành "thuyền trưởng" của Thể Công Viettel ở giai đoạn 2022 - 2024. Đây là thời điểm mà Thể Công Viettel thi đấu không thành công.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng làm việc cho nhiều đội bóng như Jeonbuk, Busan, Ulsan Hyundai hay Gangwon FC. Đặc biệt, ông Bae có giai đoạn làm huấn luyện viên tại U18 Bournemouth - đội bóng chơi ở giải Ngoại Hạng Anh.

Ông Bae là cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam, của Viettel FC năm 2022 - 2024. Ông từng hoàn thành khóa học bóng đá cấp độ cao nhất ở Đại học Thể thao Koln tại Đức và đạt chứng chỉ chuyên nghiệp của AFC. Ông có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở K.League như Jeon Buk, Busan, Ulsan, Gangwon, từng là HLV trưởng các đội bóng Ryong FC, TTM Phchit FC.