Trận cầu tâm điểm vòng 16 V-League 2023/2024 là màn so tài của CAHN với Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Nam Định hiện đang dẫn đầu với 32 điểm, tạo ra khoảng cách 4 điểm so với nhà đương kim vô địch CAHN. Do vậy, nếu muốn tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, đội bóng thành Nam không được phép thua trận.

Nam Định có lực lượng cổ động viên rất hùng hậu (Ảnh: VPF).

Để huy động các cổ động viên tới sân tiếp lửa cho toàn đội, Nam Định có việc làm rất ý nghĩa là tặng vé cho người hâm mộ. Theo đó, đội bóng này tặng 3.000 vé cho các cổ động viên Nam Định tới sân Hàng Đẫy.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Định tặng vé cho các cổ động viên khi đi sân khách. Trước đó, họ cũng đã từng làm điều này nhiều lần và nhận được hiệu ứng rất tích cực.

Trận đấu giữa CAHN vs Nam Định tại vòng 16 V-League 2023/2024 diễn ra vào lúc 19h15 tối nay (4/5). Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.