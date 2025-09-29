CLB La Liga phản ứng sau khi "gà nhà" gây họa cùng ĐT Malaysia

Facundo Garces, một trong những trụ cột trong đội hình Alaves tại La Liga, đã góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội mùa này cho đến khi vụ việc nảy sinh. Tuy nhiên, anh đã không thể ra sân ở trận đấu gần đây nhất vào ngày 28/9.

Goudet đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe tin về Garces và khẳng định vị trí quan trọng của anh trong đội hình. "Tôi không cho rằng Garces là người gây ra vấn đề gì. Chủ đề về anh ấy đến rất bất ngờ, tôi hy vọng nó sẽ được giải quyết theo cách tốt nhất. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, và sự bình tĩnh của Facu trong việc xử lý tình huống này cũng giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn," HLV Goudet cho biết.

Nhập tịch Malaysia và thi đấu trái luật cho ĐTQG nước này, Facundo Garces bị FIFA phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Một trong những mấu chốt của vụ việc là chia sẻ từ Garces hồi tháng Tám, nơi anh cho biết mình đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia nhờ "ông cố". Chia sẻ này đã dẫn tới một làn sóng nghi ngờ, vì theo quy định của FIFA, chỉ những cầu thủ có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại quốc gia đó, hoặc đã cư trú ở quốc gia đó liên tục ít nhất 5 năm sau tuổi 18 mới đủ điều kiện đại diện cho quốc gia đó.

Sau áp lực từ truyền thông, Garces đã phải lên tiếng làm rõ rằng đây chỉ là lỗi trong việc dịch thuật và khẳng định mối quan hệ với Malaysia là nhờ ông bà của mình.

Facundo Garces, xuất thân từ lò đào tạo Colon tại Argentina, đã chơi 129 trận trước khi ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Deportivo Alaves. Trong mùa giải La Liga này, anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 6 trận, giúp Alaves đứng ở giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, án phạt từ FIFA có thể khiến đội bóng Tây Ban Nha này phải thiếu vắng một trụ cột trong vòng 12 tháng tới.

Giữa bối cảnh này, nhiều cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia cũng đang bị đình chỉ thi đấu, trong đó có ba cầu thủ của Johor Darul Ta'zim và đây sẽ là thử thách không nhỏ cho sự nghiệp của họ trong thời gian tới.

Có thể hiểu, Facundo Garces phần nào còn bình tĩnh là nhờ phía Malaysia đang định kháng cáo án phạt của FIFA. Nhưng nhiều bên nhận định, màn kháng cáo của Malaysia rất khó thành công. Khi thật sự bị cấm thi đấu tới 12 tháng, e là khó cầu thủ nào có thể bình thản được tiếp.