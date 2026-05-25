CLB Kanchanaburi vừa chiêu mộ HLV Park Hang Seo là đội nào?

Ngày 25/5, câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan) thông báo bổ nhiệm ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên trưởng. Ông sẽ dẫn dắt Kanchanaburi với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, mức lương không được công bố. Mục tiêu quan trọng nhất của ông là giúp đội bóng này thăng hạng trở lại Thai League 1.

CLB Kanchanaburi của nước nào?

Kanchanaburi Power FC được thành lập năm 2017 với tên gọi ban đầu là Singha Golden Bells Muangkan. Chỉ một năm sau, đội bóng bắt đầu hành trình của mình ở Thai Amateur League khu vực miền Tây, giải đấu thuộc hạng tư bóng đá Thái Lan.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn khi CLB giành quyền thăng hạng lên Thai League 3 và đổi tên thành Singha Golden Bells Kanchanaburi. Dù mới lên chơi ở hạng đấu cao hơn, đội vẫn gây ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ tư khu vực phía Tây.

Chỉ một năm sau, đội lần đầu góp mặt tại Cúp FA Thái Lan nhưng phải dừng bước ở vòng hai sau trận thua 2-4 trước Port FC, đại diện của Thai League 1. Đến năm 2022, đội bóng có tên gọi mới là Dragon Pathumwan Kanchanaburi.

Mùa giải 2022-2023 chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của Dragon Pathumwan Kanchanaburi. Họ mở màn bằng trận hòa kịch tính 3-3 trên sân Chainat United và khép lại mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước chính đối thủ này. Phong độ ổn định giúp đội bóng đứng đầu khu vực, giành quyền vào vòng chung kết và đoạt vé thăng hạng lên Thai League 2 mùa 2023-2024.

Thành tích nổi bật của Kanchanaburi

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong lịch sử CLB đến ở hành trình tại Cúp FA Thái Lan 2023-2024. Dragon Pathumwan Kanchanaburi trở thành đội bóng đầu tiên của Thái Lan đi từ vòng mở màn đến trận chung kết. Hành trình ấy khởi đầu bằng chiến thắng 13-0 trước Namphong United, cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu.

Sau đó, họ liên tiếp vượt qua Chattrakan City, Udon Thani City, Phitsanulok Unity và Sukhothai. Tại bán kết, Dragon Pathumwan Kanchanaburi đánh bại Samut Sakhon City 3-1, qua đó lần đầu tiên giành vé vào chung kết Cúp FA Thái Lan.

Trong trận đấu cuối cùng gặp Bangkok United ngày 15/6/2024, Dragon Pathumwan Kanchanaburi đã ở rất gần kỳ tích. Ricardo Pires mở tỷ số cho đội bóng trước khi Vander gỡ hòa cho Bangkok United. Sau 120 phút bất phân thắng bại, Dragon Pathumwan Kanchanaburi chấp nhận thất bại 2-4 trên chấm luân lưu, khép lại trận đấu lịch sử đầy tiếc nuối nhưng cũng đáng tự hào của đội bóng.

Tháng 6/2024, CLB tiếp tục bước vào giai đoạn chuyển mình khi được cải tổ và đổi tên thành Kanchanaburi Power FC. Đội bóng lấy hình ảnh con ngựa làm biểu tượng, với biệt danh “Ngựa Sắt” để thể hiện tinh thần mạnh mẽ và bền bỉ.

Cột mốc lớn nhất của đội đến vào năm 2025 khi họ giành quyền thăng hạng Thai League 1 mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng ở vòng play-off Thai League 2. Đây cũng là lần đầu tiên CLB góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Thái Lan. Dù chưa sở hữu danh hiệu lớn, Kanchanaburi Power đang dần xây dựng hình ảnh của một đội bóng giàu tham vọng với lực lượng kết hợp giữa cầu thủ nội và ngoại binh.

Kanchanaburi có ngôi sao nào?

Bước vào mùa giải 2025-2026, Kanchanaburi sở hữu đội hình kết hợp giữa những cầu thủ Thái Lan giàu kinh nghiệm và các ngoại binh chất lượng. Đội bóng hướng đến lối chơi cân bằng, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ nhưng vẫn duy trì nhiều phương án tấn công đa dạng.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Kanchanaburi tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên tại hạng đấu cao nhất của Thái Lan. Những bản hợp đồng đáng chú ý nhất gồm tiền vệ người Anh Andros Townsend, hậu vệ người Algeria Mehdi Tahrat và tiền đạo Brazil Da Silva Pereira Ewerton. Trong đó, Suchao Nutnum - cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan - vẫn được xem là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa.

Tuy nhiên, Kanchanaburi là đội cuối bảng Thai League mùa giải vừa rồi và phải xuống hạng Thai League 2. Mới đây, câu lạc bộ Kanchanaburi thông báo bổ nhiệm ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên trưởng, với mong muốn đưa câu lạc bộ này quay trở lại hạng đấu cao nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại công việc huấn luyện sau hơn 3 năm kể từ ngày chia tay đội tuyển Việt Nam.

Tại câu lạc bộ Thái Lan, ông Park Hang Seo có 2 trợ lý đồng hương là Roh Yeong-su và Lee Jung-soo - từng làm việc ở đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Ông Lee Jung-soo gia nhập Kanchanaburi cách đây vài tháng để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn cuối của mùa giải Thai League 2025-2026.