CLB Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhì, đánh dấu hành trình 20 năm đầy vinh quang

Từ đội bóng hạng Ba năm 2006 đến thế lực hàng đầu bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội khép lại chặng đường 20 năm bằng Huân chương Lao động hạng Nhì cao quý.

Ngày 8/6 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội bóng Thủ đô đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên cùng đông đảo người hâm mộ. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của CLB Hà Nội mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Hà Nội FC kỉ niệm 20 năm thành lập.

Từ đội bóng hạng Ba đến biểu tượng của bóng đá Việt Nam

Được thành lập năm 2006 dưới tên gọi Hà Nội T&T bởi Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển, đội bóng xuất phát từ giải hạng Ba – cấp độ thấp nhất trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam thời điểm đó.

Ngay từ những ngày đầu, CLB đã xây dựng chiến lược phát triển bài bản, chú trọng đầu tư dài hạn thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Nhờ định hướng đúng đắn cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ, Hà Nội T&T đã tạo nên kỳ tích hiếm có khi thăng liền ba hạng chỉ trong ba mùa giải.

Chủ tịch CLB, ông Đỗ Vinh Quang.

Hành trình thần tốc ấy giúp đội bóng góp mặt tại V.League từ năm 2009, mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Từ vị thế của một tân binh, Hà Nội nhanh chóng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho các danh hiệu quốc nội và từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, CLB Hà Nội đã xây dựng được bộ sưu tập thành tích đồ sộ với nhiều chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng Thủ đô trở thành một trong những CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đồng thời nhiều lần đại diện cho bóng đá nước nhà tham dự các giải đấu cấp châu lục.

Cái nôi đào tạo những ngôi sao của bóng đá Việt Nam

Không chỉ thành công ở cấp độ CLB, Hà Nội còn được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. Triết lý phát triển bền vững cùng hệ thống đào tạo đồng bộ đã giúp đội bóng sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Những cái tên như Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung hay Phạm Tuấn Hải đều trưởng thành hoặc gắn bó sâu sắc với CLB Hà Nội trước khi trở thành trụ cột của các đội tuyển quốc gia.

Sau 20 năm, Hà Nội FC trở thành thế lực giàu thành tích bậc nhất Việt Nam, ngoài ra còn là đội làm cực tốt công tác đào tạo trẻ.

Đặc biệt, giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chứng kiến dấu ấn đậm nét của các cầu thủ Hà Nội trong đội hình. Từ chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games đến những chiến tích tại đấu trường châu Á, các cầu thủ mang màu áo tím luôn đóng vai trò quan trọng.

Bên cạnh việc đào tạo cầu thủ, CLB Hà Nội còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của bóng đá Việt Nam thông qua mô hình quản lý chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh.

Huân chương Lao động hạng Nhì cho chặng đường 20 năm cống hiến

Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và người lao động của CLB Hà Nội.

Danh hiệu cao quý này không chỉ phản ánh những thành tích trên sân cỏ mà còn ghi nhận vai trò của đội bóng trong việc thúc đẩy phong trào bóng đá, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thể thao nước nhà và lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện CLB Hà Nội khẳng định phần thưởng là niềm tự hào lớn lao nhưng cũng là động lực để đội bóng tiếp tục phấn đấu trong giai đoạn mới. Mục tiêu của CLB không chỉ dừng lại ở việc duy trì vị thế hàng đầu trong nước mà còn hướng tới những thành tích cao hơn ở đấu trường châu lục.

Hai mươi năm là quãng thời gian không quá dài trong lịch sử một đội bóng, nhưng đủ để CLB Hà Nội tạo dựng nên một thương hiệu lớn của bóng đá Việt Nam. Từ xuất phát điểm khiêm tốn ở giải hạng Ba đến vị thế của một thế lực hàng đầu, đội bóng Thủ đô đã viết nên câu chuyện thành công bằng sự kiên định, tầm nhìn dài hạn và khát vọng không ngừng vươn lên.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập cùng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thế không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho CLB Hà Nội trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.