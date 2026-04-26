CLB Đà Nẵng tạm thoát hiểm!

Bóng đá Đà Nẵng có nguy cơ rớt hạng sau chuỗi thành tích kém cỏi ở V-League 2025-2026. Đội bóng sông Hàn liên tục có tên trong nhóm 2 đội cuối bảng xếp hạng từ giai đoạn lượt về và bị đánh giá khó thể có điểm khi tiếp đón đội bóng sừng sỏ Thể Công Viettel ở vòng 20.

Tuy nhiên, bất ngờ sớm xảy ra khi đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn sớm có bàn mở tỉ số trận đấu từ phút thứ 1, do công của ngoại binh Lopez. Bàn thắng này khiến đội chủ sân Chi Lăng hưng phấn và tự tin chơi đôi công với đối thủ mạnh.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra trong khoảng 10 phút giữa hiệp đấu thứ 1, khi chân sút kỳ cựu Lucao lập cú đúp bàn thắng giúp Thể Công Viettel lật ngược thế trận. Nhưng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa trận, ngoại binh Milan Makaric đã tỏa sáng với pha lập công san bằng tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Thể Công thể hiện vị thế ứng viên vô địch V-League khi liên tục tổ chức tấn công về khung thành đối phương. Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 57%, tung 23 cú sút, nhiều hơn gấp đôi so với Đà Nẵng, các học trò ông Popov tiếp tục có bàn vươn lên dẫn trước.

Sau tình huống kiến tạo của Danh Trung, Viết Tú ghi bàn cho đội bóng áo lính ở phút 74. Bàn thua này khiến chủ nhà Đà Nẵng dâng cao đội hình, bung sức thi đấu trong tình thế "không còn gì để mất".

CLB Đà Nẵng thoát hiểm vào phút cuối

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 90, khi đội chủ nhà được hưởng phạt đền 11m. Trên chấm penalty, Brandon Lopez dễ dàng đánh bại thủ thành Văn Việt, hoàn tất cú đúp, ấn định tỉ số hòa 3-3 chung cuộc.

Với kết quả này, CLB Đà Nẵng có cùng 13 điểm với đội cuối bảng PVF-CAND nhưng tạm vươn lên vị trí thứ 13 nhờ hơn chủ số phụ. Trong khi đó, Thể Công Viettel mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với Công an Hà Nội sau 20 vòng đấu.