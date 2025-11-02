  Về trang chủ

CLB của thầy Park thua đội "chiếu dưới", đại gia V.League thắng hiểm để đua ngôi vô địch

Đoàn Dự |

CLB Bắc Ninh đã rơi hạng không ít sau thất bại trước Đại học Văn Hiến.

Chiều nay, CLB Bắc Ninh có trận đón tiếp Đại học Văn Hiến. Trước trận đấu này, Bắc Ninh đã có 9 điểm sau 5 vòng, trong khi Đại học Văn Hiến mới có 4 điểm. Mang lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, tiếc là CLB của thầy Park lại thua cách biệt tới 0-2. Lương Quốc Thắng đã lập một cúp đúp cho đội khách, ở các phút thứ 2 và 90.

Với kết quả này, hiện Bắc Ninh rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH, bị đội đầu bảng Khánh Hòa bỏ cách 6 điểm.

Cũng thi đấu chiều nay, CLB Đồng Nai của Công Phượng - Minh Vương giành chiến thắng 4-2 trên sân Thanh Niên TP.HCM. 3 điểm có được giúp Đồng Nai bám sát Khánh Hòa với chỉ 1 điểm kém hơn.

Tại vòng 9 V.League hôm nay chỉ có 1 trận đấu duy nhất giữa Thể Công Viettel làm khách trước Thanh Hóa lúc 18h00. Đội khách đã thắng hiểm 1-0 nhờ công Đinh Viết Tú ở phút 31. Với kết quả này, Thể Công Viettel có 18 điểm, bám sát đội đầu bảng Ninh Bình (21 điểm) và đội nhì bảng CAHN (20 điểm). Tại V.League 2025/26 này, Thể Công Viettel đang được đánh giá khá cao cho việc cạnh tranh ngôi vô địch.

BXH V.League

BXH hạng Nhất

