CLB của Ronaldo làm nghĩa cử đặc biệt cho gia đình cầu thủ vừa qua đời

CLB Almeria, nơi Cristiano Ronaldo sở hữu 25% cổ phần, quyết định dành toàn bộ doanh thu bán vé một trận đấu để hỗ trợ gia đình cầu thủ Jesus de Miguel vừa qua đời.

Ngày 4/11, câu lạc bộ Almeria thông báo dành toàn bộ doanh thu bán vé trận đấu trên sân nhà gặp Tenerife, thuộc vòng 34 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, để hỗ trợ gia đình cầu thủ Jesus de Miguel. Tiền đạo 30 tuổi qua đời hôm 3/11 sau tình huống va chạm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra.

Theo Athlon Sports, sáng kiến được Chủ tịch Almeria, ông Mohammed Al Khereiji, trực tiếp đề xuất. Đây cũng là đội bóng mà Cristiano Ronaldo sở hữu 25% cổ phần sau thương vụ đầu tư được thực hiện hồi đầu năm 2026.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh De Miguel kèm lời chia buồn: “Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong anh yên nghỉ”.

Tiền đạo Jesus de Miguel qua đời sau va chạm trên sân.

Trong thông báo chính thức, Almeria cho biết quyết định được đưa ra trên tinh thần trách nhiệm xã hội và mong muốn chia sẻ khó khăn với gia đình tiền đạo Jesus de Miguel . Đội bóng Tây Ban Nha nhấn mạnh sự đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng bóng đá, đặc biệt khi xảy ra những biến cố đau thương.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng không điều gì có thể bù đắp được sự mất mát của một người thân yêu. Không có sự hỗ trợ nào, dù về tài chính hay tinh thần, có thể xoa dịu nỗi đau mà một thảm kịch như thế này gây ra.

Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng bóng đá mang ý nghĩa vượt xa những giới hạn của sân cỏ. Lòng trắc ẩn, tinh thần đoàn kết và sự tương trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn là những giá trị quan trọng nhất gắn kết đại gia đình bóng đá” , Almeria cho biết trong thông cáo.

Ngoài khoản hỗ trợ tài chính, Almeria còn gửi lời mời gia đình Jesus de Miguel đến dự khán trận đấu với Tenerife. Đội bóng coi đây là cách thể hiện sự cảm thông và động viên những người thân của tiền đạo vừa qua đời.

Trước đó, các cầu thủ Almeria cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Jesus de Miguel trước buổi tập ngày 3/11.

“Almeria bắt đầu tuần tập luyện trong bầu không khí bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của Jesus de Miguel, một mất mát khiến cả nền bóng đá Tây Ban Nha chìm trong tang tóc” , CLB chia sẻ trên trang web chính thức.

Jesus de Miguel qua đời ở tuổi 30 sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Tiền đạo này bị va đập mạnh vào vùng ngực khi va chạm với thủ môn Jesus Owono của đội đối phương.

Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu trước khi chuyển De Miguel đến bệnh viện. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó rơi vào tình trạng ngừng tim và không qua khỏi.